“No podemos darle ventaja a equipos tan peligrosos como estos”, Tomás Boy

Mazatlán, Sin.- Tomás Boy, salió con un resultado agridulce para el, tras la derrota de Mazatlán FC 2-1 ante los Rayados de Monterrey, ya que sabe que su equipo le jugó al tu por tu a Rayados pero las ventajas defensivas que dio mermaron el funcionamiento del equipo

“No estamos nada contentos con los resultados, dimos una ventaja clara en el primer tiempo y no se le puede dar ventajas a un equipo como Monterrey, después recompusimos el encuentro, pero no pudimos dar el empate, compitió pero no se dio”, dijo el estratega.

Deportes Mazatlán FC se despide con derrota en el Kraken

A pesar de que Mazatlán tiene en sus manos el pase a la liguilla, Tomás declaró que el trabajo que está haciendo no se puede ver reflejado en los dos juegos que dirigido, pero espera tener un buen cierre del torneo.

“Es un equipo que trabaja bien, hoy trabajamos bien la segunda parte, pero en cuatro partidos, no puedo decir si se siente mi mano, el equipo necesita trabajo y cuando el equipo se muda pierde sus ventajas y hoy lo volvimos a ganar, vamos a trabajar para que ese final sea mejor”.

Por su parte, Boy también habló sobre la situación del “Mago” Valdivia que no ha entrenado con el equipo y no ha tenido mucha participación con Mazatlán y podría ser tomado en cuenta para el último partido contra Santos Laguna.









Foto: Rolando Salazar │El Sol de Mazatlán

También el Antonio el “Turco” Mohamed, sabe que a pesar de las tres victorias consecutivas que tiene el equipo rayado, tiene que aspirar a los primeros lugares. “Monterrey aspira a los cuatros primeros, el objetivo siempre es el mismo para Rayados de Monterrey y el equipo se ha visto muy bien”

Te puede interesar: Mazatlán FC Sub 20 le arrebata el triunfo a los regios

Tras preguntarle de la alineación de hoy, esto respondió el técnico de Rayados. “Queremos poner gente fresca, no teníamos otra variante, sabíamos que iba ser un partido de mucha intensidad, creo que este grupo todos tienen la misma responsabilidad, jóvenes y grandes y confiamos en cada uno de ellos”.

















Lee más aquí↓

Deportes Redoblarán la seguridad en el Kraken

Deportes Mazatlán FC va por la victoria

Deportes Mazatlán FC reconoce que falló con los protocolos al final del partido