Skarlett  “La niña que vino del mar”

Mazatlán, Sin.- Skarlett Villanueva, es una nadadora, que trae la competencia, en sus venas, es hija de Aarón Villanueva, un experimentado entrenador de natación de gran prestigio en el puerto y desde que estaba en pañales supo que el agua seria parte de su vida.

El viejo Club Reforma de Mazatlán, fue donde Skarlett, comenzó a formarse como nadadora, pues cuando se es niño, a motivación de ir a nadar y pasar un buen rato en la alberca siempre te llena de alegría.

“Mi papá estuvo al frente del Club Reforma, como por 20 años y cuando yo nací él era el encargado de la parte de natación y a mí desde los seis meses se metieron al agua y mi papá daba cursos a niños muy chiquitos así que toda mi niñez estuve ahí”.

Del paso de la alberca, brincó a la playa, donde la porteña se desempeñó aún más, ya que siempre desde niña fue muy competitiva y estar tanto tiempo en el agua desarrollo ese olfato competitivo y cuando tuvo edad, brinco a las competencias de Clubes.

“Mis primeras competencias fue cuando se hacían entre clubes, el Reforma, Britania, El Cid y después me pasé a aguas abiertas cuando tuve edad, ya que cuando estaba muy chiquita no podía competir”:

Al momento de dar ese paso a la competencias puntuables, no resintió el cambio, ya que ella siempre acompaño a su papá en las travesías largas y conocía lo traicionero que puede ser el mar a veces.

“Yo siempre nadé en la playa, mi papá siempre me inculcó hacerlo, cuando competí en las puntuables, solo cambia el tiempo, pero para mí ha sido muy normal nadar bajo las olas y es algo que traigo en la sangre” dijo.

A pesar de pasar toda su vida haciendo la natación, no hubo algún otro deporte que le llamará la atención, ya que para ella el nadar es algo natural, pero al crecer un poco más, la joven comenzó a incursionar en competencias de triatlón, como un reto personal.

“No se hace poco comencé a hacer triatlón, participe en el triatlón del noroeste, pero voy paso a paso, apenas el año pasado participe he hice algunos puntos por ahí, pero si está en mis planes seguir haciendo triatlón”.

La joven recientemente nadó sobre las tres islas de Mazatlán. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Sinaloa

SUS RETOS MÁS RECIENTES

Skarlett se convirtió el pasado domingo 18 de octubre en ser la primera nadadora en nadar entre las tres islas de Mazatlán, reto que tenía mucho insistiéndole a su papá para hacerlo, y el cual tuvo seis meses de preparación.

“Yo le decía a mi papá que porque nadie había nadado sobre las islas, por lo menos a una, ya lo habíamos hecho en Kayak pero le decía a mi papá y le decía, pero no me hizo caso, y yo tenía un Ironman este año, pero con el tema de la pandemia se vino abajo y él me dijo que si y comenzamos hacer el plan”.

Skarlett se asesoró con los viejos lobos de mar de Mazatlán, como Rafael Arias, Martín Zúñiga, personas que saben y conocen a las islas, después se dieron a la tarea de reconocer el lugar, de pies a cabeza para hacer el reto.

“Todo se fue conjuntando, sabíamos que había piedras, corrientes, teníamos que hacer una estrategia y todo salió muy bien, nadamos con tranquilidad y cumplimos el reto, un reto complicado que fue nadar 9.5 kilómetros, en cerca de cuatro horas”.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Sinaloa

“EL MAR ME TRANQUILIZA”

Skarlett, al momento de estar bajo el agua se desconecta por completo, cambian su sentido y su percepción, es su forma y estilo de vida, la cual ha llevado por 29 años, donde se ha desempeñado como una nadadora nata.

“Yo me desconectó por completo, que soy feliz dentro mar, te das cuenta que somos una parte muy pequeña del planeta en ese mundo de agua que te rodea y que la felicidad hay y que se busca se tiene que trabajar en ello”, reflexionó la nadadora.

PLANES A FUTURO

A pesar de que las competencias puntuables están canceladas, Skarlett, no descansa y ya se prepara hacer el Iron man para el próximo año en Cozumel, un reto muy grande que todavía tiene en mente hacer.

“tenemos que entrenar, carrera, ciclismo y natación, a mí se me complica la carrera, y vamos a trabajar en ello para hacer un buen papel”.

DATOS

1:30 min ha sido su mejor triatlón

23:00 min, es su mejor marca en las puntuables de 1500 metros

Es campeona actual de las puntuables en aguas abiertas









