México U-10 logra el campeonato Panamericano en Culiacán

La selección mexicana logró derrotar a Cuba por un marcador de 5 a 1 en la gran final del Campeonato Panamericano que se llevó a cabo en Culiacán, en donde lograron coronarse por segunda ocasión en su historia.

Un really de cuatro carreras en el primer capítulo, los mexicanos aseguraron el triunfo, además una fenomenal labor monticular el que realizó José García en dónde estuvo por 3 entradas y le conectaron 4 hits.

Simon sacó rodado a la intermedia, donde Humberto Alfonso levantó muy bien, pero no pudo tirar bien a la segunda base y la esférica se fue al fondo del jardín izquierdo, aprovechando Melgoza y Cruz para llegar a la registradora, mientras que Randall llegó a la antesala.

Nicolás Silva siguió la fiesta con hit al central para impulsar a Simon, y se colocó en la tercera almohadilla con sencillo de Santiago Cruz, y posteriormente anotó con elevado el jardín derecho de José de Jesús García.

En el cierre, Cuba se hizo presente en el marcador, gracias al sencillo de Yuceydel Torres, y pese a contar con corredores en las esquinas sin out, no pudieron hacer más daño.

En el quinto rollo, los cubanos colocaron corredores en primera y segunda sin out, pero José Camargo atrapó par de líneas y con gran tiro de Santiago Cruz para enfriar a Alfredo Despaigne en la intermedia, acabaron con las aspiraciones.

La quinta y última carrera de México llegó en la sexta entrada, cuando Nicolás Silva anotó con elevado de sacrificio al jardín central de José Camargo.

José Camargo, quien lanzo 3 entradas y permitió 3 hits, siendo este el jugador más valioso:

"Me siento muy orgulloso por darle el triunfo a mi equipo, di todo en el campo y con los últimos tres outs me sentía desesperado por festejar con mi equipo; muy orgulloso por llevarme estos premios, no lo hubiera hecho sin la ayuda de mi equipo. Se lo dedico a toda mi familia, a los que vinieron a apoyarme, en especial a mi papá y a mi mamá, saludos a El Fuerte", comentó Camargo Delval.

"Este triunfo es la cereza del pastel, a mí me toca agradecerle a mi amigo Pablo Vázquez y Fanny Marin de Fundación PV20, que fueron los que iniciaron este sueño que hoy se culmina con la presea dorada. Gracias a las autoridades del gobierno del estado, municipales y a todos los involucrados; espero que la FEMEBE y la Confederación Panamericana nos vuelvan a tomar la palabra y sigan más cosas para el béisbol sinaloense. Vienen más cosas para el 2023", dijó Fernando Hernández, presidente de ASIBEIS.

Este es el segundo título de México en esta categoría, pues el primero fue en 1996, cuando se celebró por primera vez este torneo y lo hicieron también siendo locales.

Premiación:

Al término del encuentro se procedió a la ceremonia de premiación, que encabezó el Director General del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, Julio César Cascajares Ramírez; Juan Jesús Martínez Manríquez, de la WBSC Américas; Juan de Dios Quintero, de la SEPyC; Ricardo Bravo, Vicepresenite de la WBSC Américas.

David Vargas, presidente del PIDS; Fernando Hernández Rubio, de la Asociación de Béisbol de Sinaloa; Esthepanie Marín, de la Fundación PV20; Cuauhtémoc Chacón, Subdirector del ISDE; Iván Salcedo, del Alto Rendimiento del ISDE, así como los peloteros Joey Meneses, Víctor Álvarez y Ronnier Muestelier.

La Selección de México recibió el trofeo y medallas de campeones, Cuba el de subcampeones y República Dominicana el del tercer lugar.

Además, se premió a lo mejor individualmente y a la Novena Ideal.

Campeones individuales:

Campeón en Pitcheo en Carreras Limpias

José de Jesús García, de México (0.00)

Campeón de Pitcheo en Ganados y Perdidos

José de Jesús García, de México (2-0)

Campeón Bateador

Jayden Herrera, de Dominicana (.571)

Campeón de carreras impulsadas

Jayden Herrera, de Dominicana (14)

Campeón Jonronero

Salvador Cruz, de México (1)

Campeón Bases Robadas

Claudio Do Santos, de Brasil (4)

Campeón de Carreras Anotadas

Alfredo Despaigne, de Cuba (11)

MVP

José Camargo, de México