México se medirá ante Costa Rica en Cuartos de Final de la Copa Oro

La selección Mexicana de Futbol se encuentran en cuartos de final de la Copa Oro y ya conoce a su rival será Costa Rica, en dónde esté sábado se verán frente a frente.

Tras la victoria por el marcador de 6-4 ante Martinica, Costa Rica llega a cuatro puntos del Grupo C y será rival de la Selección Mexicana, que finalizó como primer lugar del Grupo B con siete unidades.

Los dirigidos por Jaime Lozano se medirá ante Costa Rica este sábado 8 de julio en Arlington, Texas.

Los duelos siguientes serán Catar vs. Panamá y Estados Unidos vs. Canadá. En caso de que México clasifique a la siguiente ronda, tendrá que disputar el partido a quien resulte vencedor del Jamaica vs. Guatemala para las Semifinales, resultado que se conocerá el domingo.

Para saber

La ocasión más reciente en que México y Costa Rica se vieron las caras en una Copa Oro fue en la edición 2019, también de Cuartos de Final.

En esa ocasión el partido quedó empatado 1-1 y la confrontación se definió en penales; ahí México acertó sus cinco disparos y los ticos erraron uno, que fue atajado por Memo Ochoa.

En esa edición del 2019 el camino llevó a México a las Semifinales, donde se encontró con Haití y luego en la Final derrotó a Estados Unidos, en el único triunfo oficial de los mexicanos sobre su némesis del área, en la era de Gerardo Martino como técnico nacional.