Mazatlán FC presenta a Carlos Vela, como su nuevo director deportivo

El Mazatlán FC continúa reestructurándose, y ante la situación que vive el equipo, el club agregó a Carlos Vela, como su nuevo director deportivo, dejando atrás la era de Luis César, por las que pasaron hombres en el banquillo, como Beñat San José, Gabriel Caballero y el principio de la era de Rubén Omar Romano.

En la presentación de Vela, quien duró 12 años en la infraestructura de Rayados de Monterrey, estuvo presente el presiente del equipo Mauricio Lanz, quien también salió a dar la cara, por el mal paso del equipo.

“Nos encontramos en deuda con la afición, los resultados no han sido los esperados, y evidentemente han habido cambios, el equipo ha mejorado, pero los resultados no se han dado, aquí es trabajo y no hay baritas mágicas”.

“El principal responsable de este proyecto soy yo, y ahora le damos la bienvenida a Carlos Vela, como nuevo director deportivo, ya que tiene muchos años dentro del fútbol mexicano, con los Rayadoa del Monterrey. Y qué confíen en lo que estamos haciendo, para darle la vuelta a esta situación”, comentó Lanz.

En lo que va del 2023, Mazatlán ya cambió al director técnico y ahora el director deportivo, buscando también salir de la zona de multas en la que se encuentra, y del solo punto que tienen en el campeonato.

“Estoy entusiasmado por este proyecto, y sabemos de la situación, ese momento será temporal, porque vamos a buscar el protagonismo, además de que el equipo pueda sacar puntos, que es lo más importante”.

“Este es un proyecto deportivo muy bueno, es un club que tiene muchas ganas de trascender, y por eso tome este nuevo reto en mi carrera”.

El reto sigue en el aire

A Mazatlán aún le faltan rivales directos por enfrentar, y buscarán darle vuelta a la página, para salir de la zona en donde están.

“Tenemos el reto de que tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos, hay que hacer puntos en casa y de visita”.

Del tema de la muleta, Mauricio Lanz, sabe que el pago de la multa, si afectaría a su presupuesto, pero el equipo, no está para lo que está pasando.

“Al final del día si afectaría, pero tenemos partidos con rivales directos, son equipos con los que vamos a pelear el tema del multa, y esos rivales son en casa y estoy convencido de que los resultados se van a dar, y de que hemos cometidos errores, los hemos cometido, y tratamos de cambiar poco a poco”, señaló Lanz.