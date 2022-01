Mariana Zárraga y Fátima Vargas dejan al Mazatlán Femenil

Mazatlán, Sin.- Luego de varias temporadas vistiendo la playera del Mazatlán FC, las jugadoras Mariana Zárraga y Fátima Vargas se despidieron del equipo femenil, para emprender caminos diferentes de la institución morada.

Ambas jugadoras llegaron al puerto desde la creación del equipo, siendo en su momento parte primordial del Mazatlán, pero con la llegada de Juan Carlos Mendoza a la dirección técnica, comenzaron algunos cambios.

La portera, Mariana Zárraga, logró hacer historia con el Mazatlán, debido a que cumplió con 100 encuentros en Liga MX, defendiendo más de 40 veces el arco del equipo morado y luego de tres torneos, le toca despedirse.

“Sin duda no pensé que este día llegaría, no quisiera, pero es el momento de dar gracias y despedirme de esta gran afición. Agradecer a los que creyeron en mí y me permitieron formar parte de este proyecto”, colocó Zárraga en sus redes sociales.

Por su parte, la hermosillense, Fátima Vargas, también agradeció los torneos disputados con el equipo porteño, dando ese adiós definitivo a la ciudad donde vivió, un año y medio, defendiendo los colores del Mazatlán FC.

Zárraga vivió un gran momento con Mazatlán FC. Foto: Cortesía | Mazatlán FC

Aunque hasta el momento el club no ha dado oficialmente sus bajas, tanto Zárraga como Vargas se unen a las salidas de Ana Paula Gutiérrez y se dice que Melissa Arredondo, Tanía Cortés y Yahaira Flores, también saldrán del barco morado.









