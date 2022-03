Luis Guillermo Benítez Torres, se compromete a recuperar el CUM

Mazatlán, Sin.-Luego de que se inaugurará en el 2015 el Centro de Usos Múltiples de Mazatlán, el inmueble ha presentado gran deterioro, dentro y fuera de sus instalaciones, después de no tener actividad ni vigilancia durante la pandemia.

Este recinto, que en su mayoría se utilizaba para el espectáculo deportivo, el gobierno municipal, espera poder quedarse con la concesión, ya que en su momento el Gobierno del Estado y el Patronato Impulsor del Deporte, se hicieran cargo de él.

Para desgracia del municipio, el CUM, ha presentado algunos robos y saqueos por parte de la ciudadanía, y no se encuentra en operaciones para retomar actividades, tanto de índole deportiva, como de espectáculo.

“Ya estamos en pláticas, ya estamos en eso, el Alcalde Químico y toda la gente que me acompaña estamos decididos a poder traernos para la ciudad el CUM, lo que es el Centro de Usos Múltiples”

“Si lo tuviéramos el próximo 1 de abril ahí se estaría efectuando la pelea de box (Zaparí Boxing), sé que está en pésimas condiciones, que hay que invertirle mucho dinero para dejarlo como debe de estar y en mi caso yo levanté la mano para traerlo a Mazatlán”, dijo durante la conferencia de prensa de Zaparí Boxing.

Para el alcalde es importante rescatar ese espacio. Foto: Isac Chávez│ El Sol de Mazatlán

Una de las cosas que pretende hacer el primer edil del puerto, es rescatar, ese “elefante blanco”, como el mismo lo llama, ya que en caso de tomarlo, el gobierno estatal, ya no invertirá más en el mantenimiento y reparación del mismo.

“El Gobernador dijo, porque lo leí en la prensa, no sé si haya dicho eso el Gobernador, pero al menos lo leí en la prensa, entonces dijo que sí me lo podía dar, pero que no iba a invertir ni un cinco en ese “elefante blanco” que se construyó, y nosotros, la ciudad, podemos y queremos rescatarlo para los mazatlecos”, recalcó.