La Selección de Mazatlán se coronó en la Copa Navidad Delfines 2020

Mazatlán, Sin.- Con tres campeones y un empate técnico, culminó la primera edición de la Copa Navidad Delfines 2020, donde el equipo de la Selección de Mazatlán se llevó uno de los galardones al superar a Capitanes por marcador de 53-46.

Dominic Ibarra lideró a su equipo clavando 15 puntos, le siguieron Juan Carlos Ibarra con 12 y Armando Tirado con 11, los cuales fueron suficientes para darles campeonato de la categoría Sub 18. Los mejores canasteros de los perdedores fueron Alberto Romero Clavando 21 puntos y Ángel Espinoza con siete.

Horacio Llamas fue el encargado de premiar a los jugadores. Foto: Cortesía │ Delfines de Mazatlán

En la categoría veteranos, Pacífico Extremo dominó al rival y de paso los dejó fundidos en la cancha al ganarles 52-30 para alzar el título de la categoría. Bogar Osuna fue el mejor canastero anotando 12 de los 52 puntos, sus compañeros Carlos Sánchez y Juan Rodríguez contribuyeron con ocho para la causa.

Por su parte las chicas de Tu Futuro Basketball, amarraron el triunfo de la femenil, derrotando 37-28 a Capitanes, que sorprendieron con la derrota. Jaqueline Sánchez clavó 19 puntos e Itzel Zataraín 10. Por las perdedoras Maritza Moreno anotó nueve puntos y Damaris Ballesteros ocho.

Delfines y La Mazatleca no pudieron desarrollar el encuentro. Foto: Cortesía │ Delfines de Mazatlán

DELFINES Y LA MAZATLECA IGUALAN PODERES

en el cierre del torneo el juego más esperado entre Delfines y la Mazatleca solo se pudo jugar uno de los cuartos, ya que la cancha sede tuvo unos inconvenientes con los aros y se decretó un empate técnico.

Al finalizar el evento, el ex basquetbolista de la NBA Horacio Llamas estuvo encargado de premiar a los jóvenes, “Es bueno que hagan este tipo de torneo, espero que no sea uno, si no todo el año, eso ayudará a que los jóvenes suban si nivel” destacó el de Rosario Sinaloa.

















