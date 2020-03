La ‘china’ del softbol, mujer de fuerza y coraje

Mazatlán, Sin. - La vida de Gabriela Cervantes, mejor conocida como “La China”, siempre ha estado ligada con el deporte, pues desde los siete años practicó el futbol rodeada de puros niños, deporte que le ayudó a forjar su carácter como persona y deportista.

Deportes Fire Máster buscará seguir con la cosecha de triunfos

Aunque curiosamente ella es una softbolista destacada dentro de las Ligas Municipales, comenzó apenas hace tres años y medio, por una invitación de una amiga que practica el voleibol.

Yo comencé en esto por invitación, me adentré en un juego de novatas y me quedé, pero en sí mi primer deporte fue el futbol, donde lo jugué hasta los 17 años y me tuve que retirar por una lesión en la rodilla.

Gabriela Cervantes

Ninguno de sus familiares le inculcó el deporte, pues fue por amigos que se metió poco a poco.

Cerca de mi casa había un campo de futbol y pues ahí andaba de valiente participando en torneo de niños, hasta que tres años después llegó el señor Mateos y comenzó mi andar por el futbol femenil.

Gabriela Cervantes

Pero esa lesión en la rodilla la hizo alejarse de las canchas, para emprender otra de sus pasiones, la cual es la educación física.

Yo remedié mi lesión estudiando esto, algo que me gusta.

Gabriela Cervantes

La popular “China” ve muchas similitudes en el soccer y el softbol, no tanto en que es un deporte de conjunto, sino en lo que lo hizo cambiar como persona.

Deportes Para junio quedará concluido el nuevo estadio de futbol profesional en Mazatlán





Para mí, estos dos deportes han sido mi vida, y te hacen respetar el esfuerzo, el compañerismo, pero en el softbol cambió mi mentalidad, hay que pensar cada vez más rápido, y pensar las estrategias de las jugadas.

Gabriela Cervantes

Su proceso como futbolista fue fructífero, pues prácticamente toda su etapa de juvenil la pasó disputando estales y regionales, incluso jugando con categorías más grandes que ella.

En la secundaría me buscó el entrenador de la prepa de la UAS, con quienes jugué dos años, hasta llegar al nacional en Guadalajara.

Gabriela Cervantes

En el softbol ha dado buenos batazos para lograr grandes objetivos, siendo campeona en torneos importantes de la localidad.

He visto mayor crecimiento en el softbol que en el fut, en ocho meses que practiqué de novata, jugué un estatal de Máster y me seleccionaron a un nacional en Saltillo, Coahuila.

Gabriela Cervantes

Recientemente el equipo de ella alzó el título en categoría de Tercera Fuerza, siendo uno de los títulos que más le ha costado en su carrera, debido a que dos temporadas se había quedado en la orilla.

Gabriela es una apasionada de lo que hace, y siempre quiere participar en todas las jugadas que su equipo realice, poco a poco aprendió a jugar varias posiciones, pero en la que más se despeña son los jardines.

Gabriela Cervantes es una apasionada del softbol. Foto: Jesús Guzmán │El Sol de Mazatlán

“La China” considera que es importante que se apoye este deporte en el puerto.

Somos en su mayoría mujeres, pero es bueno que nos demos ese espacio de nuestras obligaciones, para compartir nuestra pasión y hacer a un lado nuestra responsabilidad de mujer, digámoslo así.

Gabriela Cervantes

Una de las personas a las que más le aprendió dentro del softbol es a la “máster de máster”, Martha Lizárraga.

De ella he aprendido muchas cosas, y a la que más le agradezco, ya compartí con ella en varios de sus equipos, es un librito andando.

Gabriela Cervantes

Cervantes considera que el softbol ha crecido mucho, y ella con él, pues la han invitado a conformar equipos de otras ligas.

A este deporte le falta un poco más de apoyo de los comités, jugadoras hay y la pasión la tenemos, hay lugares para hacerlo y necesitamos que agarre viada.

Gabriela Cervantes

La “China” no descarta lanzarse como entrenadora con la ilusión de formar un semillero de pequeñas peloteras. Sabe que el talento y la pasión existen en el puerto, sólo falta quién lo impulse.

DATOS

7 años tenía Gabriela cuando se inició en el deporte.

17 años tenía cuando se lesionó la rodilla y tuvo que dejar el futbol.

PROYECTO

La “China” piensa lanzarse como entrenadora de softbol, con la ilusión de formar a las pequeñas peloteras del puerto.









Lee más aquí ⬇

Deportes Se van de Boca: Jurídico Quezada Golea a Boca de Cielo Deportes Este sábado inauguran la Liga Intermedicos