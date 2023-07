Julio Urías volverá a lanzar este jueves ante los Piratas de Pittsburgh

En punto de las 19:10 horas, el lanzador sinaloense Julio Urías tendrá su segunda apertura luego de la lesión, teniendo como objetivo ayudar a los Dodgers de Los Ángeles a finiquitar la serie ante los Piratas de Pittsburgh.

Este será también el regreso al Dodger Stadium para el “Culichi”, que en su anterior salida no le fue nada bien, cuando enfrentó a los Reales de Kansas City, esperando que su brazo este mucho más fuerte está noche frente a su afición.

Contra Reales, apenas logró lanzar tres entradas, recibiendo seis hits, cinco carreras, regaló apenas dos bases y ponchó a dos enemigos, en lo que marcó su regreso al montículo, tras la lesión que lo alejó un mes y medio fuera.

Urías, no ha tenido la campaña que esperaba, pues con las lesiones y un mal rendimiento al no poderse adecuar, lo mantienen con marca de 5-5, con una efectividad muy alta de 4.94 en apenas 11 aperturas y con 58.1 entradas de labor.

Quiere ganarle a Pittsburgh

El sinaloense ya había enfrentado a los Piratas al inicio de la temporada, en un juego donde la novena angelina cayó por 6-2 de visita en el PNC Park, que fue la tercera derrota en ese momento de la campaña para Urías.

Esa espinita de ser recibido a palos por la ofensiva de los Piratas, es lo que lo mantendrá centrado para buscar el triunfo, el cual no llega desde el pasado 13 de mayo cuando enfrentó a los Padres de San Diego.

Los Dodgers, saben que no pueden dejar escapar más triunfos, ya que se encuentran en el segundo lugar del Oeste de la Liga Nacional con marca de 48-38, la cual es liderada por unos sorprendentes Diamantes de Arizona (50-37), además de tener muy de cerca a los Gigantes de San Francisco, quienes pueden bajar a Dodgers, al tener una racha de 5-5 en los últimos 10 encuentros.