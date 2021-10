Juan Castellanos, un entrenador con ángel

Mazatlán, Sin.- Muy pocos tiene el corazón, la valentía y las ganas de salir adelante como Juan Antonio Castellanos Velarde, concordense de nacimiento, pero “patasalada” por adopción, un hombre que ha dejado su vida en el deporte adaptado.

Muchos de sus alumnos lo estiman, y no es para menos, pues Juan se ha convertido en un salvador para muchos que a través del deporte han podido sacar sus “superpoderes” para salir adelante.

Castellanos comenzó en el deporte desde mucho chico, pero hace 17 años fueron sus comienzos en el paratletismo, sin pensar lo que más adelante iba a lograr.

“Desde hace 17 años comencé a competir, en una Olimpiada convencional para el deporte de bádminton y justo se empalmaba con la Paraolimpiada Nacional, y la curiosidad me ganó y les pregunté cómo realizaban los ejercicios, porque yo quería llevar esos conocimientos a Concordia, lugar de donde yo soy”, dijo.

Inspirado en un joven que no tenía una pierna, Castellanos sin saberlo emprendió el vuelo como entrenador, para comenzar a entrenar con él, que lógicamente más personas se fueron acercando cada vez más para buscar sentirse libres, a pesar de sus condiciones.

“Cada vez fuimos más y estuvimos participando en varias Olimpiadas, hasta que me di cuenta que había más personas con otras circunstancias, como personas con ceguera, débiles visuales y otras capacidades y así me fui llevando, hasta que se me abrieron la puerta en Mazatlán”.

Ya en el puerto, Castellanos, se “asocio” con la fundación Padres y Compadres y comenzó a buscar quién quisiera participar en el deporte adaptado, para crear una comunidad de atletas, que hasta ahora es una de las mejores del país.

Como todo el camino no fue sencillo, pues el proceso de convencimiento siempre es complicado, pero Juan supo lidiar con ello.

“Al principio yo hablaba con los padres, con el fin de convencerlos, yo les decía que a través del deporte ellos podían hacerse valer por sí mismos, ya que no siempre íbamos a estar para ellos y que teníamos que dejarle una herencia a los chavos”, explicó.

“El conseguir medalla, ya es un plus, pero al principio las madres de familia les cuesta un poquito, pero al final el mismo padre de familia te sirve de apoyo para su mismo bien”.

Muchos de los jóvenes con los que ha trabajado, han superado esa barrera de la discapacidad en el deporte y en la vida, tanto que muchos de ellos le ha marcado su vida para siempre, ya que el mismos se sorprende de la evolución que pueden tener varios.

El entrenador ha creado una nueva camada de jóvenes. Foto: Cortesía | Juan Castellanos

“De las cosas que me quedo sorprendido es como ellos tienen esas ganas de salir adelante, una vez un joven con ceguera, me dijo que quería entrenar, pero que yo fuera por el, así que accedí, y a pesar de su discapacidad me dio seña de cómo llegar a su hogar”, expresó.

“Y el fácil me dio todo los señalamientos y yo dije, este chavo está ciego y como me da indicaciones y otro chavo que me llegó con andadera y a los meses dejó de usarla, a lo que voy es como ellos pueden desarrollar otros sentidos a pesar de algunas dificultades”.

Por su parte, Juan ha sabido llevar bien a los chavos, entrenando como un deportista convencional, pero con algunas adecuaciones, con el fin de que puedan desarrollarse por sí solos.

SUS LOGROS PRESONALES

Juan no solo dejado huella en muchos de sus alumnos, sino que su trabajo ha sido recompensando, siendo parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana que participó en Tokio 2020, junto con la también mazatleca Rosa María Guerrero.

“La experiencia que tuvimos en Tokio fue de puro aprendizaje, nos deja una lección muy grande y quiero seguir dando ese salto, como entrenador, ya que también pude aprender otra metodología de preparación y estuvo ayudándole a varios competidores mexicanos”.

Foto: Cortesía | Juan Castellanos

“Mi idea es que en un futuro Sinaloa sea el semillero del deporte adaptado en nuestro país, que seamos esa potencia que vamos sembrando y que podamos lograr ese objetivo al máximo”, señaló.

Juan ahora está en la espera de los próximos eventos que hay en puerta, para acompañar a sus pupilos en la próxima Paraolimpiada.









