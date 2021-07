José Urquidy no volverá a lanzar hasta agosto

Mazatlán, Sin.- Para el mazatleco José Urquidy, la temporada 2021 ha sido algo agridulce para él, ya que ha tenido dos lesiones en el hombro derecho, que no lo ha dejado cumplir con las expectativas que se fijó a principios de temporada con los Astros de Houston.

Urquidy quien desde el 29 de junio, salió lesionado en un encuentro en casa ante los Orioles de Baltimore, fue enviado de nueva cuenta a la lista de lesionados del equipo texano, esto con el fin de que el jugador pueda recuperarse al 100 por ciento.

Astros pretende cuidar más a su lanzador, para tenerlo de regresó al cierre de temporada. Foto: Cortesía | Astros de Houston

Para el abridor derecho, cuya marca es de 6-3 con una efectividad de 3.38, espera que el “descanso” que le está dando Astros será beneficioso para su cuerpo y para ese brazo derecho que lo ha sacado de circulación en dos ocasiones.

“Me he sentido muy bien con la recuperación, he estado platicando con mi trainner, y cree que puedo estar listo en 10 días más o en dos semanas”, declaró el lanzador de los Astros de Houston, en el juego previo ante los Yankees.

La última vez, que Urquidy salió de la rotación de los Astros, por una lesión fue a mediados de mayo, donde estuvo tres semanas fuera y participó en un encuentro en clase Doble A, por lo que se espera que el mexicano pueda regresar fuerte para el cierre de temporada.

El porteño se puso como meta lanzar 200 innings esta temporada y va casi a la mitad del camino con 77.1.

