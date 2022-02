José Urquidy no descarta jugar en Sultanes para el verano

Mazatlán, Sin.- Hace algunos días los rumores de que varios peloteros aztecas podrían jugar en México se soltó, de los cuales el nombre de José Urquidy resaltó, esto debido al paro laboral que hay entre Grandes Ligas y los peloteros.

El tiempo ha avanzado y aún no hay un arregló por ambas partes, por lo que el mazatleco y as de los Astros de Houston, no ha descartado en jugar para los Sultanes de Monterrey en el verano, con el fin de llegar en buenas condiciones.

Urquidy, quien en México solo ha lanzado para los Venados de Mazatlán, quiere estar listo para cuando se libere el parón y ser ese pitcher estelar en Las Mayores, con el equipo texano, que a nada se quedaron de ganar una Serie Mundial.

“Todo depende de cómo vaya el tema del parón, puede haber una posibilidad de que juege en México. Pero sinceramente no creo que eso pase y creo que si va a ver liga, entonces me ha estado preparando para reportar a Estados Unidos”, explicó.

El porteño, quienes sus derechos de retorno pertenece a Sultanes de Monterrey, ha estado trabajando por su cuenta, haciendo mucho entrenamiento físico y un poco de bullpen, trabajo que se le ha visto hacer en sus redes sociales.

De algo está seguro el orgullo de la Liga Quintero Castañeda, es que si tiene que lanzar en nuestro país, lo haría directamente con la novena de los “Fantasmas Grises”- “Sé que cualquier cosa que suceda tengo las puertas abiertas con Sultanes de Monterrey, es el club al que pertenezco, en dado caso que no haya liga, claro que me gustaría en lo personal tener ahí unas cuantas salidas, pitchear unos cuantos juegos para estar en forma, para que mi brazo esté bien en el año y no dejar de jugar en este año”, dijo.

Para el porteño es importante mantenerse en actividad. Foto: Cortesía | MLB México

SIGUE A LA ESPERA COMO SUS COMPAÑEROS

De las noticias que se han dado por el parón laboral, es que aún no hay un arreglo por ambas partes, lo que sigue poniendo en riesgo la temporada, la cual deberían comenzar a reportar a los campamentos de primavera e iniciar la campaña en abril.

“Estamos a la espera de lo que vaya sucediendo, creo que ahorita ya es un poco tarde para reportar como regularmente se hace en estas fechas, entonces no nos queda más a nosotros que seguirnos preparándonos para cuando esto se resuelva”.

Diariamente, se mantiene en contante trabajo bajo la supervisión del personal indicado de la organización Astros de Houston.

"Me sigo preparando, me sigo alistando mi brazo, mi cuerpo, para estar bien el día que me tenga que ir, no te puedo decir cuando me voy a ir, ni cuándo va a empezar la liga, desconozco una posible fecha, nadie sabe le fecha de arranque de pretemporada, pero ojalá sea pronto, ya sea a finales de este mes o a principios del otro, aunque debemos de continuar con nuestra preparación para el momento que se tenga que reportar".













