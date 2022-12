Jonatan Bernal continúa el legado de su abuelo en Venados de Mazatlán

La historia en el beisbol de Jonatan Axel Bernal Román comenzó cuando tenía tres años de edad y su abuelo lo llevó por primera vez a un campo; desde entonces el olor a la tierra, el sonido de los batazos, los gritos de los coaches y de la porra en las gradas se convirtieron en algo cotidiano para él.

Ahora, a sus 20 años de edad, el joven de la colonia Independencia sueña con llegar a las Grandes Ligas con la organización de los Reales de Kansas City, con quien acaba de firmar, y de esta forma continuar el legado beisbolero de su familia, ya que precisamente su abuelo Amado Magaña forma parte de la historia del puerto al conectar el primer hit en el estadio Teodoro Mariscal, vistiendo los colores de los Venados de Mazatlán en los años 60.

A seis décadas de ese suceso que marcó a su familia y con un brazo prometedor que lo convierte en el nuevo “as” del pitcheo mazatleco, Jonatan empieza su propio camino en el beisbol profesional, donde busca llegar hasta lo más alto.

Un sueño infantil

La infancia de Jonatan, sobre todo en épocas de Liga Mexicana del Pacífico, fue estar entre el estadio Teodoro Mariscal, apoyando a los Venados de Mazatlán y entrenando en la Liga Muralla, pero siempre esperando el momento de poder jugar en el puerto, con el equipo de sus amores, algo que consiguió este año.

“El beisbol yo lo tengo en la sangre por los dos lados, por mi mamá y por mi papá, desde chico comencé a jugar en la Liga Muralla, desde los tres años, pero desde antes yo ya andaba con la pelota. Siempre tuve el apoyo de mis padres, mi abuela, pero fue mi abuelo quien me trajo, y muy feliz, porque él fue el que dio el primer hit en el Teodoro Mariscial y es algo muy bonito que yo esté siguiendo sus pasos”, recuerda.

En las ligas infantiles jugó casi todas las posiciones, desde el short stop hasta la tercera base, pero en el pitcheo siempre destacó, ya que tiene un gran talento para lanzar, con un brazo privilegiado.

“Me tocó jugar de todo, pero en el pitcheo fue donde más se me dio y en el momento de la firma como profesional me perfile por lanzador, pero fue curioso, porque yo casi siempre jugué la tercera y la primera”.

Luego de una destacada carrera en las ligas infantiles, donde consiguió algunos campeonatos con la Liga Muralla y unos más de región, Jonatan participó hace cuatro años en un showcase con la Academia del Pacífico, con el fin de ser firmado por un equipo profesional.

“Cuando ya ingresó a la Academia, yo fui como infield, pero bueno, me pidieron que lanzara, que querían verme de lanzador y fue donde hice un bullpen, y me decidí por el pitcheo porque siempre he tenido un buen brazo”, comentó.

Su proceso fue difícil, pero muy bueno, ya que en su primera oportunidad lo firmaron los Azulejos de Toronto, equipo que le ha dado últimamente la oportunidad a peloteros mexicanos. En su momento a Roberto Osuna y hoy a Alex Kirk.

“A los 16 años me firmaron, yo fui a República Dominicana, según iba a unas pruebas, pero me quedé en la Rookie League, después me pasaron a Estados Unidos en tres semanas, para que los peloteros me ubicarán regresé a la Rookie y logré escalar en el beisbol estadounidense”.

En ese paso por el equipo canadiense le tocó estar con el escuinapense Adrián Hernández, con el que hizo muy buena amistad, además de convivir con el receptor Alex Kirk y con Vladimir Guerrero Jr, jugadores destacados del diamante.

En su primer año en clase A le tocó lanzar en nueve juegos con una marca de 1-5, para después ser pasado con la organización de Kansas City, con la que buscará ir por ese sueño de jugar en las Grandes Ligas.

Debut con Venados

Jonatan debutó con los Venados de Mazatlán en esta temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico, abriendo el juego de inauguración ante los Charros de Jalisco, con un Teodoro Mariscal repleto y con miles de miradas atentas a sus lanzamientos.

“Cuando me toca debutar con mi gente, no sentí tanto nervio como cuando me toca subirme en un juego de preparación ante los Tomateros de Culiacán y me toca enfrentar a Ramiro Peña, jugador de Los Sultanes de Monterrey que juega también con Culiacán, es algo inolvidable, estaba muy nervioso, pero salí adelante”, dice.

En ese primer partido defendiendo los colores de los rojos del puerto su familia estuvo como siempre en las gradas apoyándolo en lo que fue un día especial para él. Y pese a no obtener la victoria, su trabajo fue muy bueno ante los Charros de Jalisco.

“Me subí a la lomita, hice mi trabajo, al final solo fueron tres entradas, pero el coach me dijo que era buen trabajo, estaba ansioso por hacer las cosas, pero poco a poco pudimos mejorar, porque la liga es muy fuerte, que no puedes descansar y te va dando esa experiencia”.

Su primer triunfo en la LMP fue contra el acérrimo rival, los Tomateros de Culiacán, el pasado 29 de octubre en el estadio de los guindas, pero días después tuvo que dejar a los Venados para reportar con la organización de Kansas City. Su labor con Mazatlán fue de seis aperturas con marca de 1-0, con efectividad de 4.91.

Convertido en un gran prospecto, sabe que tiene madera para poder llegar a las Grandes Ligas y hacer una carrera importante. Y así como su abuelo lo hizo, él quiere dejar su huella en el diamante beisbolero.

Para saber

Su primer triunfo en la Liga Mexicana del Pacífico fue el pasado 29 de octubre contra los Tomateros de Culiacán.

Números

Su labor con los Venados de Mazatlán en el arranque de la temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico fue de seis aperturas con marca de 1-0, con efectividad de 4.91.