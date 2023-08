Jaime Lozano se compromete con la Selección Mexicana

Tras confirmarse la ratificación de Jaime Lozano como director de la Selección Nacional de México, todo esto con miras al Mundial 2026, el estratega dijo estar emocionado de este nombramiento.

“Es un privilegio, qué te voy a decir, el privilegio es mío de poder estar aquí en la Selección nuevamente, me ha tocado estar como jugador, como director técnico, ahora ratificándome y me siento muy contento, muy orgulloso porque he pasado muchísimo tiempo a lo largo de mi retiro preparándome para oportunidades como esta, trabajando muy fuerte, para dar lo mejor de mí en cada proyecto en el que en el que se me asigne” mencionó el estratega.

El objetivo principal de Jaime Lozano es construir una Selección Nacional que llene de orgullo al mexicano

“El más importante, sin duda, como era la Copa Oro hace unos meses; me siento realizado, pero siempre he sido alguien con mucha ambición. Y no me quedo con una Copa Oro, como no me quedé con una medalla de bronce, como que no me quedé con un Preolímpico. Quiero más y eso trato de contagiarlo siempre a mi gente, después a los jugadores y staff. Me considero alguien ganador, no un técnico ganador, alguien ganador en la vida, y eso creo que es muy importante", mencionó.

También expresó su gratitud por el apoyo que recibe, y sentirse respaldado por Juan Carlos Rodríguez, Comisionado de la FMF.

“Me siento muy arropado por ellos, por el proyecto también que encabeza Juan Carlos, de muchísima gente que va a estar alrededor de mí, de mi cuerpo técnico, para sacar el mayor rendimiento, aprovechar con esas mentorías, esos expertos, estos grandes personajes del futbol nacional e internacional, que sin duda alguna nos harán mucho más fuertes, nos harán mejores, todo eso en beneficio de este proceso y sin duda de la Selección”.