Hugo González espera que Mazatlán pueda seguir sumando en el torneo

Mazatlán, Sin.- El próximo viernes, el Mazatlán FC tendrá una visita complicada ante los Bravos de Juárez, duelo que está pactado a los 18:06 horas tiempo de Sinaloa, y que los morados esperan hacerle frente al cuadro fronterizo.

Con una inercia positiva de los últimos dos compromisos en contra de Puebla y Tijuana, al sacar una victoria y un empate, el enfrentamiento en el Olímpico Benito Juárez será de suma importancia para el tema del cociente.

"Nosotros sabíamos que el partido contra Puebla era un partido que teníamos que ganar como fuera, al final se nos escapa el penal, que nos hubiera dejado un mejor de boca. Después tuvimos la visita contra Tijuana, que sabíamos que iba a ser complicado por diversos factores, por la cancha, por ejemplo”.

“Ahora viene Juárez, que no será fácil, tiene grandes jugadores como Avilés Hurtado, que estaba lesionado, por ahí ya lo enfrentamos en la Leagues Cup, pero sabemos que cada partido es diferente", expresó Hugo González, en conferencia de prensa.

Será otro torneo de aquí en adelante

Hugo, quien es parte de los capitanes que tiene el equipo, sabe que los próximos partidos, serán importantes para demostrar otra cara diferente a la que han venido mostrando, por lo que será otro torneo aquí en adelante.

“Me parece que vamos por buen camino, se ha trabajado bastante bien durante la temporada, hemos tratado de mejorar y tenemos un gran plantel para que se den los resultados", comentó el arquero de los Cañoneros.

Sobre la idea de Rescalvo, Hugo apuntó que el equipo va asimilando ya el trabajo del entrenador español.

"Creo que ya entendimos lo que quiere el entrenador, llevamos un gol en 180 minutos, y con el plantel que tenemos en la zona de adelante, sabemos qué llegadas y goles vamos a tener. En la parte baja todos están mostrando su calidad", finalizó.

Ve una revancha el venir a Mazatlán

Tras no tener un buen torneo con Necaxa, Hugo González espera que en lo personal le vaya mejor en este equipo, que fue en el que volvió a confiar en él para tener un arquero de experiencia, bajo los tres postes.

"En lo personal, el torneo pasado no fue lo esperado, en lo personal no creo que fue un mal torneo, me parece que es un buen número, para lo que pasaba con el equipo Ahora vengo con muchas ganas e ilusión de mejorar en esa parte, con muchas ganas de poder aportar en el equipo lo más que se pueda", finalizó.