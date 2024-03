Hugo González acepta que las lesiones han mermado al funcionamiento del Mazatlán FC

Mazatlán, Sin. -Enfocados en salir de ese bache negativo, el arquero del Mazatlán FC, Hugo González, espera sacudirse la seguidilla de derrotas este viernes, cuando Xolos de Tijuana visite el puerto de Mazatlán, en el duelo de la jornada 13 del Clausura 2024.

Los morados intentarán superar las derrotas ante Rayados y Tigres, esperando cerrar fuerte tal como sucedió el torneo anterior, para buscar escalar en la tabla y meterse a zona de Play-In a falta de cinco juegos para concluir el campeonato.

“Venimos de una seguidilla de partidos complicados, no hay partidos fáciles y ahora vienen rivales, que son duelos directos de la zona de abajo, y el plantel lo sabe, que tenemos que cerrar fuerte para meterse al Play-In”, expresó el arquero.

Hugo, también lamentó las bajas que ha venido arrastrando el equipo en los últimos partidos, “Nos ha pegado en los planteamientos, no hemos podido repetir, tenemos muchas bajas, Jeff, Nico, ahora Yoel, pero sabemos que tenemos gente capaz para reaccionar”, agregó.

Quieren ganar los próximos cinco juegos

Pese a todas las bajas que tienen y las derrotas, Hugo sabe que ya no hay margen de error y que el equipo no está frustrado por no darse los resultados, sino por el tema de lesiones, del cual han lidiado desde el torneo pasado.

“No está en nuestros planes perder, tenemos frustración por el tema de lesiones, y el tratar de solucionar ese problema y poder contar con el plantel completo, y es hacer el trabajo por lo que tenemos. Pero estamos completamente seguros de que si tuviéramos el equipo completo, otra situación sería”.

Del tema de Selección Mexicana, el portero no quiso hablar, pero espera que el tricolor pueda levantarse de este bache, “El tema de Selección es un tema complicado, llevan perdiendo ese tipo de partidos, es un bache y para que puedan salir de eso”, finalizó.