Héctor Moreno ya no irá más a la Selección Mexicana de Fútbol

Mazatlán, Sin. -El pasado martes el técnico de la Selección Mexicana, Jaime “Jimmy” Lozano dio a conocer a los 23 seleccionados que irán a las semifinales de la Concacaf Nation League frente a Panamá, faltando en la Maira el defensor sinaloense Héctor Moreno, quien decidió dar un paso hacia atrás y no seguir más con su camino en el tricolor.

Moreno había sido un recurrente del equipo, incluso compartiendo la capitanía con Andrés Guardado y en ocasiones con Guillermo Ochoa, siendo de esos líderes dentro del grupo de la Selección, por lo que verlo en otro mundial para el 2026, ya no será posible.

El también defensor de los Rayados del Monterrey y heredero de Rafa Márquez en la defensa central, ha disputado 132 encuentros, de los cuales ha sido titular en 12 partidos del mundial, arrancando en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y en Qatar 2022, por lo que no luchará por ese quinto mundial.

Aún no sabe si estará activo para el 2026

Aunque todavía tiene contrato con los Rayados y del cual buscará salir campeón en México con ellos y jugar otro mundial de clubes, el nacido en Culiacán declaró para TUDN, que no sabe si seguirá jugando en el 2026, razón por la cual sede su lugar a los jóvenes que tienen ahora cabida en el Tricolor, para ese cambio generacional natural.

“El año pasado me llamo Dulio Davino, me preguntó mi decisión y le dije que no volvería. Simplemente, porque no sé si en el 2026 estaré jugando, me queda año y medio de contrato y aún no sé si seguiré”, expresó para TUDN.

Moreno sabe que la defensa se queda en buenas manos, pues jóvenes como Johan Vázquez que recién renovó su contrato en Italia, el mismo Víctor Guzmán de Rayados, que lo tiene como su alumno y hasta el zaguero de Chivas, Chiquete Orozco podrían quedarse con su lugar tranquilamente.

“Johan lo hace bien, la ha pasado jodido en Italia, se ha mantenido. Esta Chiquete de Chivas, Víctor Guzmán, que no es del mismo perfil, pero lo puede hacer muy bien”, agregó el sinaloense canterano de Pumas.