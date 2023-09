Hay que proponer un mejor juego: Julio Urías

Culiacán, Sin. -Julio Urías sigue sin recuperarse, en esta ocasión completó cinco entradas, y permitió tres jonrones para sufrir ante Bravos de Atlanta su octava derrota.

El sinaloense dijo sentirse mal por la apertura que registró en Atlanta.

“Mal. Obviamente, no se siente como me debería de sentir, traté de poner el enfoque al máximo, fallé y simplemente hay que poner un mejor juego la próxima vez”, dijo el zurdo sinaloense luego del encuentro que Dodgers de Los Ángeles perdió por 6-3.

El de La Higuerita externó que analizará los videos para realizar los ajustes necesarios y mejorar lo que ha hecho mal en sus últimas actuaciones, donde ha aceptado 11 carreras en dos partidos.

“Voy a tratar de ver los videos, ver lo que estoy haciendo mal, lo que estoy haciendo bien y hacer los ajustes”.

Julio Urías fue cuestionado sobre su recta, la que ha perdido velocidad en los últimos meses, aunque para el sinaloense esa no es la causa de sus derrotas.

“Hay juegos que tengo la misma velocidad y tengo juegos buenos. Simplemente, no me voy a enfocar en eso. Me voy a enfocar en hacer mis ajustes, hacer mi juego y ver qué ajuste haré en la semana”.