Guasave impuso condiciones en el voleibol de sala

Una vez más, Guasave no dejó dudas al coronarse en cinco categorías de la disciplina de voleibol de sala, mientras que Culiacán se quedó con tres campeonatos, al finalizar las acciones en las instalaciones del gimnasio María del Rosario Espinoza.

En el caso de los anfitriones se titularon en la juvenil mayor femenil, juvenil superior femenil y juvenil superior varonil.

Convertida en una potencia desde hace años, Guasave comenzó su cosecha de campeonatos, al obtener el de la categoría Promocional Femenil, al ganar 25-12 y 25-17 a Culiacán y posteriormente 25-8 y 25-21 a El Fuerte. El segundo lugar fue para Culiacán, quien terminó con marca de dos triunfos y una derrota, pero esta fue ante los campeones. El tercer lugar fue para El Fuerte.

En la varonil, el título también fue para Guasave, al ganarle 25-13 y 25-8 a Culiacán y posteriormente 25-14 y 25-22 a El Fuerte.

Culiacán venció a El Fuerte por parciales de 25-8 y 25-11 para quedarse con la presea de plata. El bronce fue para El Fuerte.

El tercer campeonato de Guasave fue en la Juvenil Menor Femenil, al ganar sus tres respectivos juegos. 25-5, 22-25 y 15-5 a Culiacán; 25-3 y 25-9 a Mazatlán y 25-15, 23-25 y 15-6 a Ahome. Las subcampeonas fueron Culiacán, al superar a Ahome 27-25 y 25-22, que se quedó con el bronce.

Los guasavenses mantuvieron su buena racha, y también se coronaron en la Juvenil Menor Varonil, ganando 25-18 y 25-16 a Culiacán; 25-15 y 25-9 a Mazatlán y posteriormente 25-14 y 25-20 a Ahome.

El segundo lugar fue para Ahome que superó 25-22, 21-25 y 15-12 a Culiacán, que fue la tercer mejor delegación.

Y el último título fue en la Juvenil Mayor Varonil, al ganarle 25-13, 23-25 y 15-8 a Culiacán; 25-4 y 25-15 a Mazatlán y posteriormente 25-20, 20-25 y 15-11 a Ahome, que se quedó con la presea de plata. La de bronce fue para Culiacán.

Culiacán logró quedarse con tres campeonatos. El primero fue en la Juvenil Mayor Femenil, al derrotar 25-14 y 25-16 a Guasave, 25-19 y 26-24 a Mazatlán y 25-16 y 25-21 a El Fuerte. La medalla de plata fue para Guasave, que venció 25-17 y 25-22 a El Fuerte, que se quedó con el bronce al derrotar 25-15, 20-25 y 15-11 a Mazatlán.

El segundo título fue en la Juvenil Superior Femenil, dejando en segundo lugar a Guasave y el tercer puesto fue para Ahome.

Y en la Juvenil Superior Varonil, Culiacán también se quedó con el campeonato al ganar 25-11 y 25-15 a Guasave; 25-15 y 25-12 a Mazatlán, y 25-12 y 25-12 a Ahome.

Guasave se quedó con el subcampeonato al derrotar 23-25, 25-15 y 15-12 a Ahome, quien se quedó con la presea de bronce.