Greys Bernal hará historia con el equipo mexicano que participará en la X-League

La jugadora de futbol americano Greys Bernal, será parte de la historia del primer equipo cien por ciento mexicano, que participará en la X-League, en contra de Los Ángeles Storm, en lo que será un juego amistoso en tierras californianas el próximo 13 de agosto.

Ella, es nacida en Los Mochis, Sinaloa, pero su experiencia dentro del americano, la catalogan como una de las mejores de México, siendo parte de ese combinado, que en un futuro buscará una plaza de expansión, para jugar en dicha liga.

“El salto que estamos dando como jugadoras es muy importante, y este proyecto que se formó espera dejar grandes frutos en el americano, porque somos jugadoras que queremos jugar y demostrar nuestras capacidades deportivas”, mencionó Bernal, quien se encuentra en la CDMX, concentrada con el equipo.

Este combinando, que la mayoría son jugadoras del centro del país, espera tener un buen rendimiento, ya que son catalogadas como las mejores de México, y buscarán demostrar, que ellas también pueden competir en la X-League.

La sinaloense quiere dejar en alto el nombre del estado. Foto: Cortesía | Greys Bernal

Con un gran respaldo

Atrás de estas jugadoras que representarán a México y de la cual la sinaloense Greys Bernal es parte, está el entrenador en jefe Raúl Rivera, quien estuvo algunos años con Pumas UNAM, siendo campeón de la Liga Mayor y recientemente entrenador de los Rojos de Ciudad de México.

“El coach Rivera, me ha ayudado mucho en este corto proceso y me siento motivada por lo que como equipo vamos a vivir, esta es una gran oportunidad para demostrar que no solo Estados Unidos es potencia en el americano, sino que también nosotros podemos hacerlo”, compartió Bernal.

Para saber

La X- League es una liga profesional, similar a la NFL, pero de mujeres, en la cual se juega en lingerie.