Gilberto “Zurdo” Ramírez peleará en octubre ante Joe Smith

El boxeador mazatleco Gilberto “Zurdo” Ramírez, volverá a subirse a un ring el próximo 7 de octubre, ante el boxeador norteamericano Joe Smith, en un combate pactado en las 190 libras (Peso Crucero), según confirman medios en los Estados Unidos.

Ramírez no ha podido boxear desde que perdió el invicto y la oportunidad de ser campeón de los semipesados, en contra de Dmtry Bivol, y la pelea programada en el mes de marzo ante Gabriel Rosado, no se pudo concretar al no dar el peso.

“Según fuentes los ex campeones del mundo ‘Zurdo’ Ramírez y Joe Smith, ambos con derrotas en pelea por el título mundial, están finalizando un acuerdo para encabezar la cartelera de Golden Boy en las Vegas, como fecha probable el 7 de octubre”, compartió Dan Rafael en su cuenta de Twitter.

El “Zurdo” también confirmó a través de su cuenta de instagram, el regreso a los cuadriláteros, por lo que se está preparando para ese combate, y buscar el campeonato mundial en otra división.

Joe Smith recientemente perdió el título con Beterbiev

Por su parte, la carrera de Joe Smith ha venido en decadencia, tras perder el cinturón del mundo ante el ruso Artur Beterbiev, en junio del 2022, fecha de la cual todavía no ha peleado.

Otra de las cosas que a Smith dolió en su carrera, fue dejar el título vacante de peso Semipesado de la OMB, en abril del 2021, pero el regreso a los cuadriláteros, también será beneficioso para él.

El nacido en Long Island, Nueva York, tiene mucho menos peleas que el mexicano, al contar con un récord de 28-4, sobre la marca de 44-1 que tiene el porteño.