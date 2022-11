Qatar 2022: Irán logra brillante victoria sobre Gales en tiempo de compensación

De poco parecía servirle a Irán tener la posesión del balón y las oportunidades más claras, ya que no lograba concretar ante Gales, que se hubiera ido con un premio injusto al igualar sin goles; sin embargo, en la agonía del encuentro llegó la justicia al minuto 90′ + 8′, cuando Rouzbeh Cheshmi sacó un potente disparo desde fuera del área que puso el 1-0.

Pero eso no fue todo, ya que tres minutos más tarde llegó el 2-0 definitivo por obra de Ramin Rezaeian, que picó el balón ante la salida del guardameta. Con este resultado, los islámicos tienen gran oportunidad de avanzar a octavos, mientras que los europeos están prácticamente eliminados de Qatar 2022.

Al partido realmente no le pasó nada en los primeros 45 minutos. Los iraníes fueron los que intentaron tener más tiempo la pelota y así lo lograron ante la incapacidad de generar peligro por parte de los galeses comandados por un desaparecido Gareth Bale, acompañado en punta por Kieffer Moore, que tampoco logró inquietar en lo absoluto al portero Hosseini.

El conjunto islámico estuvo más dispuesto en todo tiempo y por nada se iban adelante al minuto 17, cuando después de recuperar un balón en medio campo, Irán hizo una gran jugada colectiva que desconectó a toda la defensa rival; sin embargo, el tanto que había logrado Ali Gholizadeh, fue bien anulado por un apretado fuera de lugar.

Tras ese enorme susto, los europeos comenzaron a adelantar un poco más sus líneas, pero la zaga iraní se comportó a la altura y no permitió que ninguna jugada enemiga pusiera en peligro su meta.

Y aun así, la más peligrosa de la primera parte se dio en el tiempo de compensación por parte de Irán, cuando en jugada por banda derecha que culminó en centro al área, Sardar Azmoun se tiró con los pies por delante para intentar conectar el esférico y se quedó a centímetros de lograrlo.

En la parte complementaria la situación no cambió de inicio. Irán salió con la misma propuesta de atacar y buscar ocupar todo el ancho de la cancha, ante unos galeses sin reacción, buscando más un error enemigo que en verdad crear jugadas para llegar al área contraria.

Los de Medio Oriente se quedaron a nada de abrir el marcador al 51′, cuando en contra golpe veloz, Azmoun se fue hasta el área galesa y, al encarar al arquero, sacó disparo que se estampó en el poste izquierdo y, de inmediato, en contra remate, Gholizadeh disparó de zurda y de nueva cuenta el esférico chocó en el poste, ahora el derecho, que proyectó la pelota a merced de Azmoun, quien de cabeza le entregó la redonda al portero Wayne Hennessey, que terminó agradecido con los palos de su meta.

Irán siguió con lo suyo y la desesperación llevó a que una jugada en contra de Gales, el guardameta Wayne Hennessey saliera para cortar el avance y se llevara con una patada de ‘karateca’ a Mehdi Taremi al minuto 84, lo que le valió la roja al elemento galés.

Al final Irán parecía sacar una igualada sin goles que le hubiera sabido más que amarga; sin embargo, la justicia apareció en tiempo de compensación, primero con golazo desde fuera del área por parte de Rouzbeh Cheshmi al 90′ + 8′, mientras que al 90′ + 11′, con un gran gesto técnico de ‘vaselina’, Ramin Rezaeian venció al guardameta para decretar el 2-0 que le da oportunidad a los islámicos de estar en octavos de final, mientras que a los galeses los coloca contra la pared.