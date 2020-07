Presentan a Talavera como refuerzo puma

Pumas hizo oficial la contratación de Alfredo Talavera como su nuevo arquero. Tras su paso por el Toluca, el guardameta lo tiene claro, debe brindarse desde el corazón ante una afición que ha sido maltratada en los últimos años, por lo que prometió entrega y compromiso para buscar la octava estrella en el escudo.

“Es una portería muy histórica. Los porteros que han estado aquí han sido enormes. Al Pikolin lo considero un amigo. Es un profesional. Agradezco a esas personas y a Jorge Campos, porque es una posición histórica que representa mucho para mí. Vengo a entregar mi corazón, compromiso y lealtad a toda la afición que se lo merece, con hambre de triunfo. Se necesita ya un campeonato”, dijo.

Alfredo Talavera dejó claro que sí tuvo que bajarse considerablemente el sueldo para poder firmar con Pumas, equipo que le brindó dos años de contrato, pero el segundo se lo tendrá que ganar. Confesó los sacrificios que tuvo que hacer para poder firmar con el azul y oro.

“Es verdad. Estoy muy ilusionado por llegar aquí. Ahora estoy aquí y quiero cumplir las expectativas que todo aficionado Puma quiere. Hice todos los sacrificios posibles para poder llegar aquí. Se mencionaron muchas cosas. Hubo una reducción de sueldo. Aquí me dieron la posibilidad de jugar dos años, pero uno me lo tengo que ganar. A la afición le voy a entregar mi lealtad y mi cariño. Así es como me entrego y como me manejo”, confesó.

Con total entusiasmo en sus palabras, el ex arquero choricero afirmó que está a disposición de Míchel González por si decide utilizarlo el sábado en el torneo de la Copa por México. Se dijo consciente del nivel físico que trae, por lo que no ve ningún problema en debutar a los pocos días de su arribo.

“Me siento muy bien, con la capacidad suficiente. Terminé un torneo muy bueno y me siento muy bien con la capacidad que tengo. Ahora debo mostrarme, este es el camino. Siempre me mantengo sobre una línea muy positiva, de mucho trabajo. Eso va a gritar más allá de mis palabras. Estoy dispuesto a lo que el entrenador me diga y considere prudente. Ya hice mis pruebas físicas y médicas. Está todo en cuestión para hacer mi trabajo al 100% para no preocuparme por nada”, culminó.

Jesús Ramírez, presidente deportivo de la institución, le dio la bienvenida a un portero que, bajo sus palabras, sólo se pudieron permitir traerlo al hacer un estudio profundo de sus finanzas, sobre todo tras lo que ha generado la pandemia del coronavirus que azota al futbol mexicano.

“Después de hacer un análisis financiero, tomamos la decisión de unir a nuestras filas a Alfredo Talavera, el arquero con experiencia en selección nacional en la charla previa nos dio mucho gusto escucharlo, porque sus deseos de venir a Pumas fueron muy importantes. Sabe lo que significa Pumas. Sabemos que aportará mucho a nuestro club, como lo ha manifestado durante su carrera”, cerró el directivo.