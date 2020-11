Jugador coreano jugó contra México con Covid-19

La alerta se encendió para la Selección Mexicana luego de que la prensa coreana diera a conocer que el jugador Hwang Hee-Chan dio positivo a Covid-19 en una prueba realizada después del encuentro con los mexicanos y Qatar.

Con este caso, ya suman 10 positivos en la selección de Corea. Además, la cadena de contagios pudo extenderse a México, Qatar, e incluso Japón, que posteriormente se enfrentó a la selección mexicana.

“El delantero del Leipzing, Hwang Hee-Chan, es otro miembro del equipo (coreano) que ha dado positivo de Covid-19. Eso da un total de diez casos en el campamento en Austria para Corea. Esto es también alarmante para México, Qatar e incluso para Japón (que jugó con México)”, indicó el reportero Steven Han a través de su cuenta de Twitter.

In addition to RB Leipzig striker Hwang Hee-chan, one other team staffer has also tested positive for COVID-19. So that makes in 10 total positive cases at the camp in Austria for Korea. This is also alarming to Mexico, Qatar and perhaps even Japan (who played Mexico yesterday). — Steve Han • 한만성 (@realstevescores) November 18, 2020

Este jueves llega a tierras aztecas la selección, después de emprender una gira por Austria. Por ahora se sabe que la delegación se hizo dos pruebas de Covid-19 en Europa y salieron negativas, aunque aún no se sabe cómo actuaran las autoridades futbolísticas en su regreso.