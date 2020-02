El “Pupe” López anhela jugar en Primera División

Culiacán, Sin.- A pesar de su corta edad, el joven portero de Dorados, Luis Fernando López payán se ha convertido en la figura del momento, esto luego de detener el penal a Ponce con lo cual Dorados de Sinaloa dejó fuera a las Chivas Rayadas del Guadalajara en los octavos de final de la Copa MX

Con apenas 20 años de edad, y su 1.81 metros de estatura, quizás baja para ser portero, Luis López demostró que con trabajo y ganas de triunfo de pueden hacer muchas cosas, y su meta como todo futbolista que inicia su carrera profesional, es llegar a la Primera División, aunque el “Pupe” López es claro, quisiera que llegar al máximo circuito fuera con Dorados de Sinaloa.

La afición no se quiso quedar con las ganas de saludar y pedirle un autógrafo a López Payán. Foto: Jesús Verdugo │El Sol de Sinaloa

El “Pupe”, como lo conocen sus compañeros, apenas está cumpliendo cinco años como jugador profesional, si tomamos en cuenta que en el 2015 fue su aparición con las Águilas de la UAS en la Tercera Posición, aunque ese mismo año ya había jugado en la llamada Cuarta División con el mismo equipo universitario, pero sin duda alguna, el momento que vive actualmente no lo cambia por nada.





Como portero siempre le he tenido admiración a José de Jesús Corona, pero aquí en Dorados he aprendido mucho de porteros como Luis Michel, Gaspar Servio, Campestrini, y ahora de Lucero Álvarez, que siempre me han apoyado para que día a día sea mejor Luis López





De las Águilas de la UAS, el “Pupe” López pasó a las filas de Dorados de Sinaloa cuando se dio el segundo ascenso del equipo a la Liga MX, ahí estuvo entre Segunda División y Sub-17, pero al regresar el equipo al Ascenso MX, López Payán pasó a las filas de Xolos de Tijuana en las categorías de Segunda División, Sub-17 y luego la Sub-20, para después regresar al equipo sinaloense.

Tercer hijo, el menor de la familia del matrimonio conformado por Benito López Rodelo y Loreto Elizabeth payán; Luis López se prepara día a día en los entrenamientos, con una lucha interna y cabal con Lucero Álvarez por la titularidad, y de manera muy honesta y con toda humildad, siempre coloca al director técnico David Patiño como el encargado de decidir quien juega o no.

Ver esta publicación en Instagram 📸 | 🐴 🆚 🐠 Una publicación compartida de Dorados de Sinaloa (@dorados) el 31 Ene, 2020 a las 8:54 PST

López Payán siempre ha contado el apoyo de su familia, tanto de sus padres como de sus hermanos Jesús Benito de 27 años de edad y Rocío Elizabeth de 25, además que su amabilidad con la cual se comporta, siempre será algo a su favor en las metas que se ponga.

Luis López no olvida sus raíces, vecino del sector Solidaridad, dijo que desde que comenzó en el futbol en la categoría Chupones con los equipos de Lobos del Soli, tuvo sus primeros aprendizajes al lado de Ramón Almodovar.

Tanto en la Copa MX como el Ascenso MX, Luis López tuvo su debut de visitante, en el torneo copero lo hizo el 10 de enero del 2018 en una derrota por 2-1 ante Correcaminos en Tamaulipas, mientras que en la liga debutó un 23 de febrero pero del 2019 contra Cafetaleros allá en Chiapas en juego que finalizó empatado 2-2.

🗓️ | ¡Esta mañana hay #SábaDorado en Navolato y recibimos a Club de Ciervos en la @LigaPremier_FMF! 👊😃



🔴 En vivo por #FBLive 👉🏻 https://t.co/I74YxCci92 #ConElPezHastaElFinal 💛 pic.twitter.com/aGdO1rxkCA — #ConElPezHastaElFinal (@Dorados) February 1, 2020

Pero sin duda alguna, su mejor versión fue la mostrada este enero en la Copa MX ante las Chivas, ya que terminó siendo clave tanto en el triunfo allá en Guadalajara por 2-1, y luego mantener el empate global 2-2 en esta ciudad, para luego atajar con el pie cuando ya se había vencido a su derecha el penal cobrado por Ponce.





Siempre estoy preparado para jugar, agradezco la oportunidad que se me ha dado en dorados, sé que es mucha responsabilidad estar en la posición que juego, pero para eso trabajamos todos los días, para estar bien, aprender de mis compañeros, claro que siento mucha felicidad, pero para nada me creo en el héroe, todos mis compañeros hicieron lo suyo y ahí estamos en cuartos de final Luis Fernando López payán





Durante la charla con Luis López, se ve un joven con ganas de superarse, sabe responder cada uno de los cuestionamientos, hace ver que cuenta con los pies en la tierra y para nada se le sube la idea de que fue el héroe ante Chivas, al contrario, sabe que su carrera apenas va comenzando y los mejores momentos están por venir.

Estudiante de Administración de Empresas, Luis López también quiere superarse en lo académico, ya que el deporte nunca asegura que será el futuro de una persona.

21 son los juegos que entre Copa y Ascenso ha jugado Luis López con los Dorados de Sinaloa





FRASE

Le pido a la afición que crea en nosotros, que nos apoyen, siempre tratamos de dar el máximo esfuerzo y la idea de todos es llegar a la Primera División, porque es lo que la gente de Culiacán merece

Luis Fernando López Payán ,Portero de Dorados









