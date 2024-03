Estar sano para la temporada 2024 es la prioridad de José Urquidy

Mazatlán, Sin. -El pitcher mazatleco José Urquidy está teniendo una gran pretemporada con los Astros de Houston, donde el lanzador ha sido de los más consistentes y cada vez se gana más un lugar dentro de la rotación de Joe Espada.

Urquidy, ha tenido tres aperturas con Astros y a dos semanas de que arranque la temporada, donde podría ver actividad frente a los Yankees de Nueva York, el pitcher porteño es de los mejores lanzadores que tiene Houston en estos momentos.

También puedes leer: El mazatleco José Urquidy peleará por un lugar en la rotación de Astros

Su trabajo de mecánica, y el no dar bases, además de trabajar fuerte en el Live BP, han hecho que sea una constante, para volver a ver al lanzador que era cuando llegó en Grandes Ligas en el 2019, que era difícil de enfrentar.

“Cheque un dato que me han dicho los coaches, y una de mis prioridades este año es abrir con strike la cuenta, que eso es parte de que no estoy dando base por bola, eso no significa que voy a dar pitcheo en medio, es ir buscando pitcheo por pitcheo”, expresó.

Será el único abridor mexicano de la campaña

Al no tener ya presencia de Julio Urías en MLB y que Javier Assad podría arrancar como relevista, Urquidy sería el único pitcher mexicano en ser abridor, por lo que tendrá que estar sano y aprovechar la baja de Justin Verlander por lesión.

“La sanidad es una de mis prioridades, quiero estar sano para estar lanzando cada cinco días, sé que Verlander no va a estar con nosotros al principio, sé que aunque este de primero, de cuarto o de último, quiero ser abridor y tengo que hacer mi trabajo, sé que puedo estar dentro de los primeros tres de la rotación y buscar llegar hasta octubre”, expresó al periodista cubano Javier González.