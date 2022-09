“No quiero descender a su nivel”: Golovkin manda mensaje al Canelo Álvarez

La pelea de Canelo Ávarez y Gennady Golovkin sigue dejando mucha guerra de declaraciones y ahora fue el pugilista kazajo, quien habló fuerte del mexicano a solo ocho días de que se encuentren nuevamente en un cuadrilátero.

GGG, como se le conoce, habló sobre Saúl y comentó que para él es solo una pelea más de boxeo, algo como lo que vivió su oponente contra Dmitry Bivol en la pelea que se disputó el pasado mes de mayo.

“Para mí, es solo otra pelea, aunque con un boxeador destacado y un boxeador muy interesante. Va a ser una pelea interesante, pero de nuevo, nada personal. Tomemos a mi oponente contra Dmitry Bivol, no hubo nada personal en esa pelea, era solo boxeo”, dijo en entrevista para The Fight.

Tras esta declaración, fue cuando Gennady comentó que no pensaba en rebajarse como lo ha hecho Canelo.

“Lo mismo aquí para mí. Son solo negocios, solo boxeo. No veo ningún motivo para entrar en detalles personales al respecto, no vale la pena. Por la forma en que se ha comportado (Saúl Álvarez) durante los últimos cuatro años, no quiero descender a su nivel”.

Finalmente, dijo que si no puede haber cordialidad o expresarse de tu oponente sin usar palabras antisonantes, no vale la pena hablar sobre esa persona.

“Si no puedes hablar de boxeo y comunicarte con tu oponente sin insultarlo, sin utilizar obscenidades o hablar basura mientras dices, palabras obscenas, no vale la pena comunicarse con ese oponente”.

¿Qué le dijo Canelo Álvarez a Golovkin?

El problema que tienen Canelo Álvarez y Gennady Golovkin no es algo nuevo, pues desde la primera batalla que vivieron se han tirado muchas indireactas y otras más ofensas directas.

Saúl Álvarez habló hace poco para decir que lo de GGG es algo personal y que era una persona falsa, ya que solo le gustaba quedar bien frente a las cámaras, pero de frente era una persona muy distinta a la que conoce.