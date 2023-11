Ellos son la familia Vega, los jóvenes que le dan un nuevo rostro al box de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Pocos han sido los legados boxísticos que han existido en Sinaloa; los más conocidos son los Chavez en Culiacán, los Montiel en Los Mochis, pero en el puerto de Mazatlán hay tres jóvenes que han comenzado a dejar una huella importante en el boxeo profesional, como lo es la familia Vega.

El sacrificio, el esfuerzo y estar siempre entre los rounds de sombra han caracterizado a Rubén Vega, quien es el principal impulsor de esta nueva dinastía, ya que desde los 6 años llegó al deporte del puño limpio, comenzando, como todos, en lo amateur.

El llamado “Bebé” siempre siguió los pasos de su señor padre, quien practicó este deporte y que fue pieza importante para que él comenzará en el duro camino del pugilismo. La “vagancia”, como él lo llama, fue parte importante para comenzar de lleno.

“Desde chiquito yo era bien vago, bien peleonero, me gustaba mucho el desorden y mi papá también entrenó boxeo en el gimnasio de Zapari, cuando aún se llamaba Solórzano; eso me motivó a dar mis primeros pasos en el ring a la edad de 6 años”, comenta.

Rubén Vega fue el iniciador de esta naciente dinastía. Foto: Cortesía | Zapari Boxing

Para el “Bebé”, quien tuvo 326 peleas a nivel amateur, fue satisfactorio dar el salto a profesional a los 17 años, ya que en ese rubro solo tuvo seis derrotas y dos empates, teniendo buen poder en sus puños.

Su inspiración

Rubén Gustavo hizo su debut profesional en el 2016 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo que le dio pauta para que su hermano Luis comenzará a seguirle los pasos, primero yendo a las corridas y luego de ya lleno en el gimnasio.

El “Bebé” se ha encargado de inspirar también a su primo Alan Contreras, que es un poco más serio que los Vega, ya que Rubén, casi siempre que está entrenando, se la pasa cantando música del regional mexicano, del cual, sin problema alguno, pudiera desarrollarse como vocalista, en alguna banda sinaloense.

“Mi carnal me veía entrenar y siempre me acompañaba a todos lados, poco a poco lo fuimos formando y me da mucho gusto, que esté ya por debutar, es un sueño para todos en la familia tener otro Vega arriba del ring”, expresa.

Luis está en la categoría de los 65 kilos y tiene como cualidad que tiene un potente puño zurdo, algo que el “Bebé” no ha desarrollado aún, y que será un arma letal para su debut profesional el próximo 16 de diciembre, en la cancha Germán Evers.

Alan Contreras es originario de Escuinapa quién decidió seguir su sueño en el box. Foto: Isac Chávez | El Sol de Mazatlán

Alan también comparte la pasión del boxeo

Otro de los que han escrito la historia del legado familiar es Alan Contreras, que desde Escuinapa abandonó su sueño de ser ingeniero para seguirle los pasos a sus primeros Rubén y Luis,

Alan siempre estuvo involucrado en el boxeo, hasta que llegó al puerto, para entrenar, primero con el “Loco” Becerra, y después fue llevado por Rubén Vega al gimnasio de Zapari Boxing, para que en el 2022 debutara de manera profesional.

“La verdad es que la escuela no fue lo mío, hasta que llegué al boxeo, primero pasé por el gimnasio del ‘Loco’ Becerra, hasta que mi primo (Rubén Vega), me jaló al gimnasio de Zapari”, señaló.

Ahora, ya con tres representantes de la familia, tanto Rubén, como Alan, se sienten orgullosos del debut de Luis y señalan que será una noche inolvidable para ellos, ya que el 16 de diciembre, el legado Vega se ampliará aún más.

Los récords

- Rubén “Bebé” Vega: 19 triunfos (10 Ko’s) una derrota y un empate

- Alan Contreras: 3 triunfos (3 Ko’s) una derrota y un empate

- Luis Vega: Debutante