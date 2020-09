El “tritón” de aguas cerradas en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Con toda una vida dedicada a la enseñanza y un largo historial recorrido por las albercas del país, Rafael García ha vivido al máximo su pasión por la natación desde que era joven. Nacido en la Ciudad de México, pero mazatleco por “adopción”, el llamado “Tritón de aguas cerradas” le ha dado un giro a este deporte en el puerto.

Desde que era niño, supo que su vida sería dedicada al agua, ya que su padre lo metió en este deporte inscribiéndolo en un curso en la alberca del IMSS de la Ciudad de México, dejando a un lado el sueño de ser futbolista.

Su equipo de natación aspira a hacer uno de los mejores en el estado. Foto: Cortesía │Emmanuel Rosales

“Siempre quise jugar futbol, pero mis papás no me dejaron, mis hermanos y yo queríamos salir a jugar fut, pero mi mamá no nos dejaba, quería que nos dedicáramos a nadar y ahí agarramos el gusto por el nado, nos hicimos a la disciplina”.

Gracias esa actividad inculcada por sus padres y profesores dentro de la natación, poco a poco se fue adentrando a las aguas de este deporte que siempre exige que te entregues al máximo, participando con la Selección Nacional en su momento y en los Centroamericanos, experiencias que hasta el día de hoy las sigue recordando.

“Afortunadamente participamos en la Selección Nacional, en los campeonatos Centroamericanos, entrenamos en el Comité Olímpico Mexicano y la mayor parte de mi vida me la pase entrenando en la alberca”, comenta.

Rafael dejó al lado su carrera de Administración de Empresas para volverse entrenador de tiempo completo.

“La vida me obligó a trabajar y a los 18 años comencé a dar clases, me gustó y me pasé a entrenar equipos, ahora tengo 52 años y no hemos parado”.

Foto: Cortesía │Emmanuel Rosales

SU LLEGADA A MAZATLÁN

“El Tritón” llegó al puerto con grandes esperanzas de seguir adelante. Fue entonces que comenzó a trabar en el proyecto de la Alberca Olímpica, donde la ha llevado por un buen camino y sus muchachos se han puesto la camiseta para representar al puerto en cada competencia.

“Carlos Lara me invitó a Mazatlán cuando estaba empezando el proyecto de la Alberca Olímpica en la ciudad, él y yo nos encontramos en un campeonato nacional y me habló del proyecto, en diciembre del 2016, platiqué con el instituto en esos momentos, les gustó, les interesó mi metodología y es así como hemos estado trabajando”.

En enero del 2017, la Alberca Olímpica abrió sus puertas, comenzado primeramente con el cómo profesor y un persona de administración, pero poco a poco el espacio ha ganado más terreno y posiciona a Mazatlán como uno de municipios más fuertes en este deporte.

“Al principio comenzamos con puras clases, hasta el 2018 comenzamos a trabajar con equipo de natación, comenzamos a trabajar con un entrenamiento y un programa, afortunadamente tenemos un gran número de niños, donde nos hemos ido surtiendo para nuestros equipos de competencias, que nos da para tener natación, triatlón… está Julián Gutiérrez, está la maestra Ingrid Santos”, destaca.

Foto: Cortesía │Emmanuel Rosales

Los resultados se han venido dando poco a poco, desde el 2017 hasta la fecha, los equipos han conseguido grandes cosas que le han traído beneficios al puerto, como conseguir campeonatos nacionales, como fue en el 2019.

“Cuando comenzamos no nos fue nada bien, a base de resultados y desde el 2018 comenzamos a ganar competencias, ganamos el campeonato estatal de curso corto y ya estamos arañando los primeros lugares, lastimosamente este año no ha habido competencias por lo del Covid-19, y están todas canceladas, pero el 2021 será un gran año para nosotros”.

NUEVOS OBJETIVOS

El equipo de natación y triatlón regresaron a entrenar el 23 de junio, esto para prepararse en lo que sigue.

“Los muchachos ahí van agarrando un poco más de nivel, y esperemos que el próximo año traigamos buenas cosas, ahora es difícil, pero tenemos la seguridad de hacerlo bien”.

Puedes leer: Carlos Félix va por un lugar en la rotación abridora

Los objetivos que tiene su equipo es seguir escalando lugares en el ranking nacional y poner al estado y a Mazatlán en el mapa de la natación.

De los próximos proyectos que se tienen es comenzar con un equipo de clavados.

“Estamos esperando la culminación de los trampolines para empezar con esa clase y en estos días arrancaremos con máster y la idea es empezar a trabajar cuando esté listo”.













Lee más aquí ⬇

Deportes Listas las finales del torneo “Viva México” del Club Muralla

Deportes “Tenemos un compromiso muy grande con toda la afición”, Ramón Ríos