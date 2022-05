El Sinaloense Jared Borgetti es puesto como leyenda por la FIFA

Culiacán, Sin.- La FIFA reconoció al exjugador Jared Borgetti como leyenda gracias al gol sublime que metió contra Italia en la Copa Mundial de Futbol 2022 que compartieron Japón y Corea.

El Culichi jugo dos copas del mundo con la Selección Mexicana, jugando seis partidos y marcando un total de dos goles.

Pues uno de esos goles que anoto, lo puso en la historia, como uno de los mejores del mundial ante el equipo italiano.

El 13 de junio del 2002, Jared Borgetti marcó uno de los mejores goles en la historia de México en los mundiales en tierras asiáticas.

🇲🇽 One of the best headers in #FIFAWorldCup history?



Como anoto el gol

Fue el último partido de la ronda de grupos. Era el minuto 34 del partido, Después de una serie de toques de la pelota de la Selección Mexicana, ante una Italia tirada a atrás, en donde llegó la acción del gol.

Cuauhtémoc Blanco vio el movimiento de Jared Borgetti, quien cruzó el área y mandó el balón al espacio.

El toque de Jared provocó un efecto extraño en el esférico que dejó parado a Gianluigi Buffon.

Borgetti es reconocido por la FIFA. Foto: Cortesía | Federación Mexicana de Futbol

Jared en la selección

Jared Borgetti jugó un total de 89 partidos con la Selección Mexicana, desde 1997 hasta el 2008, anotando 46 goles.

Estos son los partidos y goles que anoto con la selección mexicana:

Amistosos: 31 partidos, 9 goles

Eliminatoria: 24 partidos, 23 goles.

Copa del Mundo: 6 partidos, 2 goles.

Copa Oro: 13 partidos, 7 goles.

Copa América: 8 partidos, 2 goles.

Copa Confederaciones: 7 partidos, 3 goles.

Anotador de la selección mexicana

El sinaloense es el segundo máximo anotador en la selección mexicana, considerado como uno de los mejores delanteros mexicanos en la historia del futbol mexicano.