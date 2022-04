El Pájaro de la lucha libre

Mazatlán, Sin.- Muchos son los luchadores que salen de su nido para buscar otros puertos, y el “Pájaro” no fue la excepción; con más de 10 años recorridos entre arena y arena, azotando y volando entre las cuerdas, su nombre es un referente del pancracio mazatleco, ya que es fruto de la última generación del maestro Terremoto King.

Inquieto desde niño, se enroló en la lucha libre para evitar un regaño, ya que jugando en la calle con sus amigos, le realizó una “llave” a uno de ellos, casi en las narices de su señor padre, quien esperó a que su hijo llegara a casa para hablar de la situación.

“Todo comenzó cuando tenía 13 o 14 años, mi papá vio cómo le hice una llave a uno de mis amigos y tenía miedo de que me pegara una cintariza, que eso era seguro”, recuerda.

“Al entrar a la casa mi papá me dijo que eso estaba mal, que si quería aprender lucha, iban a buscar en donde practicar”.

El “Pájaro” y su padre recorrieron varios gimnasios, entre ellos la cancha Germán Evers, el gimnasio Solórzano, hasta que Mario Mora, otro luchador local, le recomendó a su papá llevarlo a la colonia Madero, donde el famoso Terremoto King daba clases de lucha.

Sus inicios fueron muy desgastantes, ya que Terremoto King le enseñó todas las bases de la lucha libre; estuvo un mes dando piruetas en un mismo lugar.

“Yo ya sabía que cuando llegaba él, me iba a poner a brincar en el mismo lugar. Lo que nos enseñó el profesor Terremoto, nos enseñó todo desde abajo, pero gracias a eso te das cuenta del sacrificio que es, no es como hoy, que ya se suben a brincar entre las cuerdas sin saber caer”, enfatizó.

Su estilo es particular, ya que combina lo aéreo, con lo extremo. Foto: Cortesía | El Pájaro

“El maestro Terremoto King fue el profesor que más batalló conmigo, porque era muy burrito, después pasé por las manos del Negro Cortez, Mario Mora, Terremoto King Jr, por Relámpago, con Kempo Dragón, por el Ángel, por El Metalero, Valentín Hernández y en México me tocó entrenar con el Apache, Villano IV y con Doctor Karonte, el papá del Místico”.

SU DEBUT CON OTRO NOMBRE

Antes de pasar al personaje del “Pájaro” debutó con el nombre de Tunder Boy, en un aniversario del mercado José María Pino Suárez en Mazatlán, evento que fue organizado por El Ángel, quien era líder de los locatarios.

“El nombre de Tunder Boy salió de por mientras, en lo que salía otro nombre y debuté con máscara, como todos los luchadores, yo apenas tenía dos años de practicar lucha”, enfatizó.

Vicente Martínez, quien es promotor de lucha, fue uno de los primeros en confiar en el talento del Pájaro, hasta que le cambió el nombre.

“En una función de Triple A, ya yo subí con otro nombre, Vicente Martínez me puso un equipo y el nombre de Golden Kid, con el que yo duré dos años, del cual yo fui evolucionando, tanto en mi físico, como en mi estilo de lucha”.

EL PERSONAJE ACTUAL

El nombre del “Pájaro” ahora es reconocido en Mazatlán y en algunos lugares como Tepic, pero tuvo que pasar un proceso luchístico y de duelo, ya que el nombre lo retoma de su abuelo, al que le decían el “Pájaro”, un señor que vendió agua de cebada afuera del mercado Juan Carrasco y al morir, el retomó su apodo de manera de homenaje.

Foto: Cortesía | El Pájaro

“Ese nombre me ha tenido mucha suerte, ya que yo debuto en una lucha en Mazatlán, cuando vino Carlito, ex luchador de la WWE, donde lastimosamente pierdo, pero es un nombre que me ha abierto las puertas y me ha dado satisfacciones”.

Gracias su estilo de lucha y su carisma, el “Pájaro” fue llamado por Ángel o Demonio, luchador que recientemente falleció, para ser llevado a la empresa DTU (Desastre Total Ultraviolento), donde tuvo algunas funciones en Guadalajara.

LA MANERA ERRÓNEA DE PERDER SU MÁSCARA

Por un descuido, el “Pájaro” perdió su incógnita, ya que no fue por una lucha de apuestas, con Argos, quien ha sido su rival más fuerte sobre el ring, sino que en una cartelera, colocaron una foto sin su máscara, por lo que tuvo que salir ya con el rostro descubierto, por respeto al público.

“Creo que el personaje ha tenido mayor aceptación sin máscara, cuando yo subí por primera vez, me pinté el pelo de colores, siendo algo llamativo para la afición, pero me ha traído muy buena suerte”.

En la actualidad, el “Pájaro” tuvo que parar de luchar por la pandemia del Covid-19, pero con la reactivación de las luchas, espera regresar a los grandes escenarios y volver a alguna empresa que confié en su talento.