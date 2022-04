Educadora del basquetbol: Sonia Navarro es la “mamá de la duela”

Mazatlán, Sin.- Hablar de formadores de talentos del baloncesto en Mazatlán es hablar de una mujer con mucha entrega y corazón, Sonia Navarro, una dama incansable que deja lo mejor de sí para sus alumnos del deporte ráfaga.

Ella prácticamente creció y se desarrolló viendo y jugando baloncesto, con el cual ha construido su vida, pues gracias a este deporte conoció al amor de su vida, con quien creó una familia. Ese fue el primer equipo al que dirigió.

“Como entrenadora mamá, me tocó formar a mis hijas, me tocó darles todos los fundamentos, hasta que decidí abrirles el paso a ellas para que dieran otro salto, y claro fui jugadora desde la secundaria, preparatoria y universidad”, recuerda la profesora.

Antes de ser madre, empezó a practicar este deporte gracias a la invitación de una prima, además de que le tocó la etapa más fuerte del baloncesto en México.

“Aquí en Mazatlán estaba muy fuerte este deporte, con el profe Juárez, que tenía una camada fuerte de jugadoras, que ahorita ya son mayores de cincuenta años y me tocó ver esa generación buena del baloncesto femenil”.

Con el paso del tiempo, Sonia ha ido metiéndose cada vez más de lleno en esto, al fundar junto a su esposo Freddy Cisneros la academia Pata Salada, que se ha fusionado con Venados para ser la generadora de talentos en el puerto.

Como entrenadora, ha sabido manejar bien sus procesos. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

“Después de entrenar a mis hijas y llevarlas a varios nacionales de las escuelas Ford, tuve una generación que entrené, pero la solté, hasta que hace 8 años comenzamos a sembrar lo que hemos cosechado, el trabajo ha sido muy duro y desgastante, pero con muchas satisfacciones”.

Sonia, como madre de familia, profesionista y entrenadora, ha sabido “partírsela” y sabe lo complicado que ha sido este andar, donde ahora tiene un montón de “hijos” regados por las canchas del puerto.

SUS DOS AMORES, SU ESPOSO Y EL BALONCESTO

Sonia Navarro es esposa del también entrenador, formador y coach Freddy Cisneros.

“A Freddy lo conocí por el basquetbol e inmediatamente se enamoró de mí (ríe), la verdad, es que yo jugaba con su hermana y desde la secundaría para adelante él me buscaba. Nos dejamos de ver un tiempo, porque yo me fui a estudiar a Guadalajara, pero cada que regresaba él me buscaba”, comenta.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

EL APRENDIZAJE QUE LE HA DEJADO EL DEPORTE

Una de las generaciones que ya comenzó a dar frutos es la que recientemente ganó la medalla de oro en el pasado Estatal de 5x5 Femenil, donde ella fue la entrenadora en jefe y Freddy Cisneros su asistente, un hecho que fue histórico para Mazatlán.

“Tenemos la fortuna que nuestras chicas Pata Saladas sean reconocidas a nivel estado, un reconocimiento que ha costado, porque las he guiado desde pequeñas, ellas han creído en mí y en el proyecto, y sobre todo los papás, que han sido un gran apoyo para lograr este paso y que ahora estén en ese proceso de Selección.

Navarro ha sido multimedallista como entrenadora, pero de todas esas medallas y trofeos que ha ganado con sus Pata Saladas, tiene dos recuerdos muy gratos, que siempre se lo llevará en su mente y en su corazón.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

“Tengo dos, el primero una Copa Andes, mis niñas estaban en sexto, nos fuimos a dos tiempos extras, donde peleamos y nos levantamos y la otra fue la reciente, el juego por el oro en el estatal que también fue un juegazo”.

Sin duda esa medalla de oro en el estatal fue muy peleada para Sonia y sus muchachas, por todo lo que significaba, “Sabíamos lo que iba a pasar al tener una medalla en la mano, porque para que me dieran a mí esa categoría a mí fue muy difícil”, dijo.

“Había estado en procesos de olimpiada como asistente y como coach en un 3x3, pero nunca en un 5x5 y me la dieron y también peleé por mi asistente Freddy Cisneros y se nos dio esa medalla”.

DATO

8 años tiene como entrenadora en la academia Pata Salada- Venados.