De promesa a realidad: Rubén Vega es el “bebé” del boxeo

Mazatlán, Sin.- Con 22 años cumplidos y toda una vida entre los puñetazos y los guantes de box, Rubén Gustavo Vega Ibáñez, mejor conocido como el “Bebé”, ha dejado todo por el pugilismo, pasando por una carrera amateur muy fructífera y aprendiendo de los mejores.

Vega es un boxeador reconocido en el estado, ya que se caracteriza por dar todo arriba del ring, sello que ha ido formando desde que comenzó en este deporte, en un evento organizado por una televisora local.

“Desde chiquito yo era bien vago, bien peleonero, me gustaba mucho el desorden y mi papá también entrenó boxeo en el gimnasio de Zápari, cuando aún se llamaba Solórzano; eso me motivó a dar mis primeros pasos en el ring a la edad de 6 años”, recuerda el joven pugilista.

Tantas eran las ganas y el hambre de Vega que al año de comenzar a practicar comenzó a buscar torneos infantiles con el fin de ir creciendo. Así participó en un torneo organizado por la televisora local.

“Ahí empecé, poco a poco subiendo de nivel, en todos los torneos que participaba ganaba y ahí fue como tenía la espinita de brincar al profesionalismo, desde muy niño”, explicó.

Para el “Bebé”, quien tuvo 326 peleas a nivel amateur, fue satisfactorio dar el salto a profesional a los 17 años, ya que en ese rubro solo tuvo seis derrotas y dos empates, teniendo buen poder en sus puños.

“Debuté a los 17 años de edad, muy joven la verdad, gané muchas medallas y trofeos en el amateur, pero me quedo con las concentraciones que hacíamos con los amigos, ahí en Los Mochis, las corridas que hacíamos”.

Su sueño es el mejor de su categoría. Foto: Cortesía | Rubén Vega

De una de las cosas que Vega sí se arrepiente es el no poder competir a nivel de campeonatos nacionales cuando estaba en el amateur, ya que por diversos factores no pudo desarrollarse en ese campo.

A veces no daba el peso, o estaba lastimado, pero lamentablemente no pude participar.

Rubén Vega

Cuando da el salto al profesionalismo, su primera pelea la hace en Monterrey, Nuevo León, la cual considera que ha sido una de las más duras en su trayectoria, ya que existía ese nerviosismo de novato.

Dicha pelea fue un 11 de octubre del 2016, ante Francisco Salazar, un boxeador duro y recio.

Ese rival aguantaba mucho, tenía muy fuerte la pegada y fue muy difícil ganarle.

Rubén Vega

Rubén ha estado en una camada buena de boxeadores, compartiendo experiencias con Gilberto “Zurdo” Ramírez, en su momento, y teniendo también a otro compañero, el “Veneno” Aréchiga, que han crecido juntos.

“Mis compañeros y yo hemos sido un buen equipo, siempre hacemos muy bien las cosas de las cuales he aprendido mucho. Aún sigo compartiendo la amistad con el ‘Zurdo’ Ramírez, que me ha dado buenos consejos, como peleador y como amigo, porque mi objetivo es ser libra por libra en mi peso”, declaró.

SU GUSTO POR EL REGIONAL MEXICANO

Una de las cosas que más disfruta hacer el “Bebé” es cantar, cuando hay oportunidad; es fanático de la Banda MS y con algunas dotes para tocar la guitarra, también quiere hacer carrera en el regional mexicano.

A pesar de su corta edad, Vega tiene 16 años en el mundo del boxeo. Foto: Cortesía | Rubén Vega

“Me gusta componer, pura banda escribo, todavía no me he animado a sacar alguna canción, pero en eso estamos, me voy a dar el tiempo para sacar alguna de mis composiciones, ya que es algo que también me gusta hacer”.

Vega, admira mucho a Alan Ramírez, vocalista de la Banda MS, al cual considera su ídolo y con quien ya se han echado varios “palomazos” en algunas reuniones en las que han coincidido.

DE LAS DERROTAS SE APRENDE

El “Bebé” recientemente vio truncada su racha de 20 peleas invictas, y es algo que le ha enseñado a hacer mejor las cosas, porque fue un golpe muy duro para su carrera cuando cayó ante Víctor de Jesús Albino, en Puerto Vallarta.

“Sabemos que de las derrotas se aprende y esto es un empujón para salir adelante con mi carrera y llegar a la meta de cumplir mi sueño de ser el mejor libra por libra del mundo”.