Lo importante es sumar: Gabriel Caballero

Mazatlán, Sin.- El resultado de la jornada pendiente para el Mazatlán FC, resultó algo “positiva”, tras rescatar un punto ante Pumas, pese a no tener un buen juego dentro de la cancha del Olímpico Universitario, Gabriel Caballero destacó el trabajo hecho por su equipo.

“Futbolísticamente hoy no me gustó tanto, pero rescato el esfuerzo. Hoy tuvimos un orden, ante León no lo tuvimos y perdimos, no tuvimos un gran control, ni opciones de gol, pero hoy el esfuerzo me deja contento”.

Puedes leer:Mazatlán FC rescata un punto en Ciudad Universitaria

A Mazatlán, todos los encuentros de visitante en lo que va del torneo, se convirtieron en derrotas, por lo que el empate le sabe bien al grupo y al entrenador, que por fin puede sumar algo desde su llegada al puerto.

“Nos viene bien, ellos han entendido bien la idea, lo nuestro es sumar y al menos bajo nuestras ordenes ya rescatamos un punto que no se hacía desde hace mucho. Esto hacer una lucha hasta el final”

“El equipo venia de una seguilla de malos resultados, a veces la inercias se quedan, pero aún le quedan algunas semanas para el equipo pueda entenderse a lo que yo quiero, pero tenemos que ir afinando detalles. Creo que se hizo un partido parejo y que es lo que pretendemos”, enfatizó.

Otra de las cosas es que al Mazatlán tendrá un duelo importante la próxima semana ante San Luis, el cual será directo por el tema porcentual, y este empate podría ayudar al equipo en un futuro, para evitar pagar la multa.

“Para mí siempre es importante sumar, si no podemos sumar de tres, un punto te puede sacar algo positivo, siempre buscamos sumar de tres, pero ese punto puede ser significativo al final del campeonato”.