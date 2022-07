Doña Güera: Tres décadas de ser una aficionada del futbol local en Mazatlán

Desde hace 34 años, todos los domingos “Doña Güera” madruga a los campos de futbol de la colonia Toledo Corro a ver los partidos de la Liga Municipal. A las 8:00 de la mañana, cuando el árbitro pita el inicio del primer encuentro, ella ya está sentada en su silla de playa en las gradas.

Con sus gritos y porras, pero sobre todo con los mensajes dirigidos a los árbitros, le pone el sabor a los juegos que conforman la jornada dominical; y no se va hasta que termina el último encuentro, pasado el mediodía.

También puedes leer: Halcones de Mazatlán inició con triunfo la temporada de Máster

Conocida por todos con ese apodo, ya que solo sus familiares y amigos cercanos conocen su verdadero nombre, el cual jura que se lo llevará a la tumba, “Doña Güera” sabe disfrutar de un buen juego de futbol, es una apasionada de este deporte que mueve las masas en el país.

Ella recuerda con melancolía sus primeros años como aficionada, cuando los campos eran de tierra e iba a ver a sus hijos Jesús y Heriberto Frías, quienes hacían sus “pininos” en este deporte; la acompañaban sus otras cuatro hijas y su esposo.

“Como buena madre, yo comencé a venir a los campos a apoyar a mis hijos, cuando ellos mismos decidieron entrar en esto, ellos solos se iban a la cancha y ahí estaba yo apoyándolos”, recuerda.

Aunque las personas ligadas al futbol local la identifican por estar cada fin de semana en los campos de la Toledo Corro, ella comenzó a ver el futbol en la colonia Juárez.

“Aquí en la colonia Toledo no existía un campo, era puro monte, yo me iba con mis hijos a la colonia Juárez, a veces al Club Chololos, o las canchas cercanas de nuestro barrio”, dice.

¡Árbitros, buenos para nada!

Por toda la adrenalina que genera en ella su pasión por el futbol, nunca se queda callada cuando no le gusta una marcación hecha por los silbantes, y desde donde está sentada se los hace saber.

Incluso ya hasta inmortalizó una popular frase que cuando se escucha retumbar por el campo todos saben que se trata de ella: “¡Árbitros, buenos para nada!”. Entre las risas y los gritos de la fanaticada, “Doña Güera” pone un gran ambiente en las gradas.

“Desde que tengo uso de razón es un pleito con los árbitros, porque es la verdad no sirven pa’ nada, (dice entre risas), pero jamás se me va olvidar una final donde estaban mis hijos, ahí en la colonia Juárez, en contra de Cuervos en la Primera Fuerza, que ahí sí grité hasta groserías, porque me hicieron enojar”, recordó.

Pero además de recordarles “su 10 de mayo” a los nazarenos, ella ha estado al pie del cañón con sus hijos Jesús y Heriberto, primero como jugadores y ahora como directores técnicos, donde acaban de ser campeones de Copa y de Liga en la Primera Fuerza.

Desde las gradas de los campos municipales demuestra su pasión futbolera. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Chiva de corazón

“Doña Güera” es originaria de la ciudad de Guadalajara y se llena de emoción al hablar del equipo de sus amores, las Chivas, portando con orgullo la bandera rojiblanca y del estado que la vio nacer.

“No hay otro equipo más que las Chivas, me gustaba mucho ver a Ramón Ramírez en su etapa con el equipo, y la etapa con Marco Fabián (hoy jugador del Mazatlán FC), que ya le mandé pedir la camisa, pero yo sí soy chiva de corazón”, recalcó.

En la época en la que vivía en Jalisco, “Doña Güera” no era muy fanática del futbol, prácticamente toda esta pasión se dio en el puerto de Mazatlán, por lo que también porta con orgullo la playera morada y apoya desde las gradas del Kraken a los Cañoneros.

“Me ha tocado visitar algunos estadios, fui a ver a las Chivas en el Estadio Azteca, conozco el Estadio Jalisco y por supuesto el Kraken, ahí tampoco se salvan los árbitros de gritarle sus cosas, pues es lo que más me gusta (vuelve a reír)”.

Deportes Mazatlán Femenil debuta en casa ante FC Juárez

“No me pierdo ningún juego, al principio el ‘Kennedy’ (Jesús Manuel Salazar, un entrenador de futbol local), me regaló el pase de la temporada, ahora mis hijos los compran, pero cuando viene un equipo que me cae gordo, como el América, ahí si digo que mejor no voy”.

Su nieta Monique es un gran orgullo

Aunque sus hijos son su más grande orgullo, a “Doña Güera” se le hincha el pecho de emoción cuando platica que su nieta Monique Frías logró su sueño de convertirse futbolista profesional, al integrarse al equipo de Rayadas Femenil en la categoría Sub-18, con apenas 14 años de edad.

“Ella es muy talentosa, le tocó ir a Barcelona, estuvo por Europa un tiempo y me tocó verla jugar aquí en Mazatlán, y ella fue la que anotó el gol del gane, no cabía de orgullo”, compartió.

A sus 71 años de edad, “Dona Güera” no tiene pensado dejar de ir a los campos de futbol a gritarles unas cuantas cosas a los árbitros que no hacen bien su trabajo. La mayor parte de su vida ha estado ligada al balompié y la pasión que siente por este deporte se la llevará hasta la tumba.

Datos

71 años de edad tiene “Doña Güera”.

7 hijos forman parte de su familia.