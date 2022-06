Crónicas del besibol: De la playa a los lagos

Mazatlán, Sin.- Bien dicen por ahí que el beisbol no hay que jugarlo fuerte, sino con inteligencia y para cumplir con ese requisito, hay que perseverar, algo que Juan Mora ha ido aprendiendo entre más tiempo pasa en el deporte de la pelota de 108 costuras.

Egresado de la Liga Mazatlán, en la cual estuvo desde los cinco años, gracias a que acompañó muchas veces a su señor padre, comenzó a tomarle un gusto al juego de pelota, tanto que desde los primeros momentos empezó a destacar.

Inició como receptor, una posición que le gustaba mucho, pero luego fue cambiando, hasta definirse como jugador de cuadro hasta llegar a la antesala del mejor beisbol del mundo.

“Cuando estaba en la Liga Pingüica era catcher, Infantil menor y mayor estaba en el outfield y el infield, pero ya en mi etapa de juvenil me pusieron como infield, y fue el señor Roberto Guerra, que me vio esas cualidades, me dijo, tú te quedas aquí y aquí sigo”, expresó.

A sus 16 años, Juan Mora, obtuvo su mejor logró dentro de su etapa de juvenil, al lograr el campeonato de la Olimpiada Nacional, que le tocó disputar en la ciudad de Monterrey, una ciudad que después sería clave para su crecimiento.

Su paso al profesionalismo

El primer equipo con el que firma profesionalmente Juan, fueron los Leones de Yucatán, haciendo pretemporada con el equipo melenudo en Mazatlán, aún con 16 años, aprendiendo al lado de los profesionales.

“A mí me firma Leones y como premio me toca hacer la pretemporada, estuve recibiendo consejos de Luis Alfonso García y en cuanto se terminó la pretemporada yo me voy a la Academia del Carmen en Nuevo León y ahí juego en la Liga de Verano de ellos, participé en el juego de estrellas y después repetí en invierno y quedé como segundo lugar de bateo y fue cuando Chicago se empieza a interesar en mí”, recuerda.

“Después empecé la pretemporada con Yucatán y me fue muy bien, estuve en la Liga Norte de México con los Rojos de Caborca y luego me marcaron porque los Cachorros querían verme y estuve 15 días en la Academia del Pacífico, mientras me dieron la noticia que me habían vendido con ellos”.

Mora, ha tenido un buen año con su equipo de Pelicans de Myrtle Beach. Foto: Cortesía | Juan Mora

Desde ese momento Juan ha tenido un gran proceso, porque le ha tocado jugar en la Liga de en República Dominicana como parte de su formación, hasta en la Liga Roockie de Arizona, enfrentando a algunos Grandes Ligas, que están en su proceso de recuperación tras las lesiones. Lo que le asegura ha sido una ruta sui generis.

“Enfrentar a Grandes Ligas, siempre es algo muy bonito y este 2022 fui invitado al Spring Trainer, me tocó estar con ellos y es algo inolvidable, porque desde niño siempre quise estar en ese momento”.

“Y uno sueña con llegar, ahorita el equipo se está recuperando y hay jugadores que están subiendo para ayudarlos a ganar y tenemos que estar listos para competir, ahorita estamos en la Liga Clase A Medía en Carolina del Sur y hemos tenido una buena temporada”.

El debut en la Liga Mexicana del Pacífico

Mientras Juan llegaba a Cachorros de Chicago, en la Liga Mexicana del Pacífico era seleccionado en el Draft por los Yaquis de Ciudad Obregón, con quienes hizo pretemporada en el 2018-2019, y en el 2020 tiene la oportunidad de debutar con los de la antigua Cajeme.

“Me toca debutar en el Teodoro Mariscal, ese juego estuve en la tercera base y el segundo juego estuve como parador en corto y así fue como llegó la oportunidad, aunque no conecté hit, el primer llegó contra Tomateros de Culiacán, siendo un doble”.

Ya para el siguiente año fue cambiado a Sultanes de Monterrey, que fue donde terminó la temporada pasada, pero por ahora está enfocado en Estados Unidos y ya después estará con el equipo de México para seguir tomando experiencia.

Datos

18 años tenía cuando fue firmado por los Cachorros de Chicago

Ya realizó su primer Spring Trainer con el equipo grande

Yaquis de Ciudad Obregón y Sultanes de Monterrey, han sido sus equipos en México