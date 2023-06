Conoce a Vidathzy Inclán Silva, la joven atleta que conquista el deporte adaptado en Mazatlán

En la vida hay muchas barreras y límites, algunas complicadas, otras más difíciles, pero es la misma vida la que te enseña a superarlas, siempre con ganas y mucha hambre de triunfar. Ese es el ejemplo que la atleta Vidathzy Elizabeth Inclán Silva le ha enseñado a sus compañeros y al deporte, del cual se ha llenado de gloria.

La joven, con una simpatía encantadora y muy platicadora, comenzó a involucrarse en el deporte adaptado a los 17 años, una decisión que fue importante en su día a día, pues comenzó a ser más independiente, pese a tener artritis reumatoide, algo que le imposibilitó caminar desde que nació.

Puedes leer: Hoy inicia la serie final del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico

Vidathzy jamás había experimentado lo que era hacer deporte, mucho menos en una silla de ruedas, pero el llegar a las manos del profesor Juan Castellanos, quien ha sido muy insistente con el grupo de campeones que hoy tiene entrenando bajo sus órdenes, la haría superarse a sí misma.

“Tenía 14 años cuando el profesor Juan Castellanos me invitó a hacer deporte, lo conocí en el CRRI (Centro Regional de Rehabilitación Integral), pero en ese momento no tenía a nadie que me pudiera ayudar, hasta que entré a la preparatoria, que fue cuando todo cambió”, recuerda.

Entre su instancia en CRRI y la preparatoria, además del talento nato que tiene para hacer amigos, Inclán Silva se animó a practicar deporte, ya que tenía varias amistades que también iban a entrenar todos los días al Centro Deportivo Benito Juárez.

“Ya más motivada, comencé a buscar la manera de asistir a las clases, que eran por la tarde, por mérito propio comencé a moverme yo sola en DiDi, para quitarme esa barrera que tenía, me daba mucho miedo al principio, pero los guardias de la prepa me ayudaban a bajarme y aquí también tenía el apoyo”, asegura.

La joven entrena fuerte, para ser una de las máximas exponentes de este deporte. Foto: Isac Chávez | El Sol de Mazatlán

Boccia fue su primer deporte

La motivación de Vidathzy fue tanta que al momento de experimentar los primeros entrenamientos, ella junto a su silla de ruedas recorría el camino desde la Prepa de la UAS hasta el Deportivo Benito Juárez, todo para llegar a sus clases de Boccia, que fue el primer contacto que tuvo con el deporte adaptado.

“En su momento practiqué Boccia, pero también me tocaba darme una vuelta en atletismo, porque me dijeron que servía para hacer fuerza, pero duré un año en Boccia, porque era más recreativo, y ya me pasé de lleno a practicar la clava y la bala”, comenta.

Vidathzy no se rajó y enfrentó el nuevo reto con mucho entusiasmo, sacando fuerza de su delgado cuerpo para poder lograr a tirar la clava.

“Al principio no podía tirar la clava, se me hacía muy pesada y me daba miedo tirarla, aunque aquí la tía Mash (Daria Páez) me motivó, porque trae una frase que dice, aquí se dice no puedo”.

Atleta Vidathzy Elizabeth Inclán Silva. Foto: Isac Chávez | El Sol de Mazatlán

Amplía su círculo social

‘No importa cuántas medallas o logros tengas, mientras tengas amigos, todo saldrá mejor’, dice una frase por ahí, y el deporte le dio a Vidathzy esa motivación extra para salir adelante, teniendo también como ejemplo a la multiganadora mazatleca Rosa María Guerrero.

“Mi vida cambió demasiado, mi círculo de amigos estaba aquí, además de que mi condición física cambió, era muy sedentaria, me cansaba con el simple hecho de darle yo misma a la silla de ruedas, dependía de las personas y no podía ir a ningún sitio sola, ahora le doy cinco vueltas a la pista para agarrar condición”, afirma.

Vidathzy Elizabeth Inclán Silva ha demostrado a sus 19 años, que los límites te los pones tú. Foto: Isac Chávez | El Sol de Mazatlán

En un año entrenando atletismo comenzó a tener logros

Siempre aspirando a mejorar, la joven aumentó su masa muscular, con lo que se incrementó su confianza y los logros comenzaron a llegar, en una competencia en Culiacán, justamente en la fase estatal de los Juegos Conade, para dar ese salto a nivel nacional.

“En noviembre del 2022 logré el primer lugar en el lanzamiento de clava F-51 femenil, ganando a nivel nacional, pero en poco tiempo he tenido buenas experiencias, estuve este año en el Grand Prix, en Xalapa, Veracruz, igual gané el primer lugar y me emocionó mucho, porque me enfrenté a atletas de otras partes del mundo”, resalta.

La joven de 19 años, quien no ha dejado de luchar, admira mucho a sus compañeros de equipo, al ser también una potencia a nivel nacional, dejando muchas medallas para Mazatlán, para Sinaloa y para México, por lo que espera estar en unos juegos paralímpicos en el 2028.

Vidathzy Inclán Silva, la joven atleta del deporte adaptado. Foto: Isac Chávez | El Sol de Mazatlán

Para saber

Vidathzy no sólo quiere triunfar en el deporte, sino que a nivel escolar dará el salto para estudiar la carrera de Derecho, en la Universidad Autónoma de Sinaloa

Dato

7.83 metros lanzó la joven para ganar oro en el Grand Prix de Xalapa 2023