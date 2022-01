Con éxito se lleva a cabo el Try Out de las Plebes Basketball

Mazatlán, Sin.- Este fin de semana se llevó a cabo el Try Out local, para ser parte del equipo de las Plebes, que debutará en los próximos meses, en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, donde al menos 15 chicas mostraron su talento, en la Cancha de la ETI 5.

El presidente del equipo Emir Audelo, quien además es un formador de este deporte, estuvo muy atento a las cualidades que pudieron mostrar cada una de ellos, para dar pie y forma a este proyecto.

“Tuvimos muy buena aceptación, vimos a las chicas con mucha intensidad y muy enfocadas, Martín Castelo y Ladis Gutiérrez nos echaron la mano ahí con el entrenamiento”, explicó el presidente del equipo Emir Audelo

Un plus que tuvo este Try Out, fue que la basquetbolista mazatleca Sofía Moreno, quien es parte del equipo, dijo presente desde el día uno, añadiendo seguridad y confianza a las jugadoras, ya que algunas de ellas apenas superaban los 15 años de edad.

“Tener a Sofía te da mucha confianza, ella estuvo motivando a las chavas y fue algo que también observamos, además de que le da esa seguridad extra de que ella este ahí”, enfatizó Audelo.

De los ejercicios que estuvieron practicando, fue algo de técnica individual, tiros, entrada a canasta, trabajo físico y un duelo de cinco contra cinco, para posteriormente pasar al uno contra uno, hasta regresar al cinco contra cinco, para ver el trabajo más detallado de cada una de las jugadoras.

“De las muchachas que salgan, haremos un filtro para hacer la invitación al try out nacional la próxima y hasta el momento tenemos ocho jugadoras confirmadas para la próxima semana, teniendo a varias de las Bajas Californias, de Ciudad de México y Tamaulipas”.













