Comenzó la mudanza de Monarcas rumbo a Mazatlán

Parece inminente la partida de Monarcas a tierras sinaloenses, y la tarde de este sábado se presentaron camiones de mudanzas para trasladar el mobiliario de las oficinas del Club rumbo a Mazatlán, esto a pesar de las muestras de descontento por parte de ex futbolistas y políticos que se han manifestado en contra del traslado.

Sería el próximo jueves cuando el futbol de Morelia estaría de fiesta al cumplir 70 años de vida, pero en esa felicidad será de despedida y las golondrinas comenzarán a cantarse en el estadio Morelos.

Fueron una decena de camiones de mudanza los que llegaron al estadio Morelos para llevarse el mobiliario del club, situación por la que los aficionados de se manifestaron a las afueras del inmueble con la demanda de que los trofeos y reconocimientos se queden en ese lugar.

Ante ello, el protocolo a seguir fue claro: en cuanto los camiones de mudanza estuvieran por abandonar el Morelos, solicitarán que los dejen ingresar para asegurarse de que los trofeos se encuentran en el lugar y posteriormente dejarán salir a los vehículos.

Los rostros de todos los presentes lucían desencajados, algunos incluso al borde de las lágrimas, les arrebataron algo que sentían suyo, que amaban y por lo que dieron todo.

Con una manta que decía “La pasión no se vende, no se cambia. Morelia no mueve masas, solo corazones”, fue colocada en la entrada VIP al estacionamiento, misma zona por la que tendrán que salir los camiones de mudanza.

Ya por la tarde, la barra Locura 81 citó a la caravana masiva #MoreliaNoSeVa en punto de las 17:00 horas, en la convocatoria pidieron llegar al estadio Venustiano Carranza para partir rumbo a las Tarascas. Algunas de las solicitudes que el grupo de animación hizo para los que vayan a presentarse, es llevar cubrebocas (será obligatorio), respetar la sana distancia con otros fanáticos y recomendaron el uso de vehículo.

De esa manera, todo hace indicar que los camiones de mudanzas estén llegando a Mazatlán el domingo por la noche, y así comenzar a armar las nuevas oficinas del Club, y solo restará esperar que se dé la noticia oficial y comenzar así una nueva etapa del futbol en la Liga MX en tierras sinaloenses.









