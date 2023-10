Claudia Aguirre Bustamante se quedó cerca de la medalla

Culiacán, Sin. -Carmen Aguirre Bustamante se quedó cerca de la medalla, sin embargo reconocer que en otras pruebas será diferente, al continuar la actividad de la paranatación de los juegos paranacionales 2023, que se desarrollan en Cancún.

Lo más importante para la competidora mazatleca es que bajó su marca de sembrada, al llegar con un tiempo de 49.90 segundos en la prueba de los 50 CL Metros Libres Multi-Class S11, y al finalizar la competencia cronómetro un tiempo 46.47 segundos, bajándole un poco más de tres segundos.

También puedes leer: Mazatlecas mejoran sus marcas en los Paranacionales Conade

Aguirre Bustamante dijo que se sintió bien durante la competencia, y espera este jueves dar todo para cerrar con una presea.

"Me sentí bien, cuando estaba compitiendo sentí que estaba nadando rápido, sentí que di un buen clavado, llegué bien, me sentí bien todo el tramo, quizá no alcancé medalla, pero baje mucho mi marca y me sentí muy bien, muy cómoda", expresó al término de su competencia.

Y adelantó, "ya mañana (jueves) es nuestra última prueba (100 CL Metros), nuestra última oportunidad de intentar ganar medalla, y a dejarlo todo en la alberca".

Quién también tuvo una buena participación fue Abril Victoria Sánchez Osuna, con su tercer quinto lugar en su tercera competencia, en los 50 CL Metros Libres Multi-Class S10, registrando un tiempo de 43.35 segundos. Su marca de sembrada era de 48.27.

La ganadora de esta prueba fue la michoacana Ramírez Caballero, con un tiempo de 37.28 segundos.

Este jueves, tanto Claudia Aguirre, Abril Sánchez y Eliza Lizeth Macías volverán a la alberca olímpica para tratar de cerrar con bronce de oro su participación en la Paranatación de los Paranacionales CONADE 2023.