Clásico Mundial de Beisbol: catcher de EU niega saludo a Randy Arozarena

Una impecable actuación tuvo México en su juego contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, quedando 11-5 en el marcador a favor de la selección mexicana. No obstante, sería otro suceso el que también quedaría marcado en el Chase Fiel.

Se trata del desplante que le hizo el receptor de los Dodgers, Will Smith al jugador de México, Randy Arozarena, el cual quedó en vista del ojo público en un video que ha circulado a través de las redes sociales, donde se aprecia cuando el pelotero mexicano iba a su turno al bat y quiso saludar al catcher del equipo de Estados Unidos, sin embargo, este lo rechazó.

También puedes leer: Hoy se cumplen 10 años del triunfo de México sobre Estados Unidos en el Clásico Mundial

Este acto ha sido muy criticado en todas las redes sociales, pues ha sido considerado como una grosería por parte del jugador estadounidense.

This is completely speculative but it sure looked like Will Smith refused to give Randy Arozarena a fist bump.



Rivalry game. pic.twitter.com/4IoeMwk5PM — Danny Vietti (@DannyVietti) March 13, 2023

Randy Arozarena respondió en el terreno de juego

Una vez que el partido terminó, Randy Arozarena fue cuestionado por medios de comunicación sobre el gesto que tuvo su excompañero, al cual le dio gusto verlo y fue por eso que se acercó a saludarlo, pero, al ver que lo dejó con la mano estirada, mejor eligió responder en el terreno de juego.

"Hoy cuando llegué a primera saludé a Goldschmidt porque jugamos en Saint Louis, entonces yo jugué con Smith en Triple A. Me dio gusto verlo y lo fui a saludar, pero me dejó con la mano estirada, ¿qué le voy a hacer? No voy a ponerme a llorar. Le di para adelante y le di dos dobles y ya", mencionó en conferencia de prensa.

Arozarena y Joey Meneses fueron los protagonistas de la noche que tuvo México en el Chase Field, obteniendo un resultado que aspiraba el equipo tricolor para no complicarse su estadía en el Clásico Mundial de Beisbol 2023.

El beisbolista originario de Cuba, pero naturalizado mexicano conectó tres hits, dos de ellos fueron dobletes, productores de dos anotaciones.