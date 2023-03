Nos queda torneo todavía: Julio Urías

Por quinto Clásico Mundial consecutivo, México cayó en su juego inaugural, una racha que se alarga, tras caer 5-4 ante Colombia, un equipo que sorprendió a la novena tricolor y a los pitcheos de Julio Urías, que los dominó por cuatro entradas completas.

Al “Culichi”, le comenzaron a ver la bola hasta la quinta entrada, que fue cuando Colombia tomó por primera vez la ventaja en el juego y con el amargo sabor a la derrota, Urías con la frente en alto, confía en que se pueden revertir las cosas.

“Todo el juego estuvo el enfoque en los equipos, para mañana tenemos que ajustarnos, lo dimos todo, y nos queda torneo todavía, esto es juego por juego, y contra Estados Unidos será otro juego importante”, relató al final del encuentro Urías.

De su salida, el sinaloense dijo: “Me sentí bien, esto es biesbol, no importa que tan bueno seas, deseábamos ganar hoy pero no se dio. Dentro del diamante nada es predecible y es lo bonito, por lo que amas este deporte”, comentó, después de que Colombia le diera dos doblete y un cuadrangular.

Para Benjamín Gil fue frustrante como se perdió

El manager mexicano, también declaró ante los medios de comunicación, que fue frustrante como se perdió, por el error de Luis Urías, que la bola salió con mucha rotación y no la pudo atrapar, como lo haría de manera rutinaria.

Benjamín Gil, espera obtener la victoria ante Estados Unidos. Foto: Cortesía | WBC

“Si al Wicho (Luis Urías) le das ese batazo cien veces y hace la jugada noventa y nueve veces, pero pienso que esa bola llevaba mucha rotación y no la pudo controlar, pero al fin de cuentas es frustrante, pero no tienes que quedar invicto para avanzar, desde ya pensamos en que le vamos a ganar a Estados Unidos, ganamos el juego de mañana y nos vamos para Miami”, declaró Gil.

Para mañana Patrick Sandoval se enfrentará al derecho de 32 años Nick Martínez, quien la campaña pasada, jugó con los Padres de San Diego.