Cinthya Peraza es la “guerrera” porteña

Mazatlán, Sin.- Hablar del futbol femenil mazatleco y sinaloense es hablar de Cinthya Pereza, una mediocampista ofensiva que posee una zurda educada, que desde que se le vio por las canchas de tierra en Mazatlán, se sabía que iba a despegar en grande en el balompié.

Aunque chiquita de estatura, pero brava en la cancha, ha sabido aprovechar muy bien su talento, el cual la hizo llegar a Santos Laguna Femenil, equipo que le abrió las puertas para debutar profesionalmente en la Liga MX.

Puedes leer: Alejandro Velarde y Daniel Enciso, vivirán una experiencia en Colombia

“Mi pasión por el futbol comenzó viendo a mi hermano jugar, él me invitaba por las tardes a jugar futbol con sus amigos y así comenzó mi historia dentro del futbol, él me inculcó el deporte”, recuerda.

La mazatleca tomó este deporte como un hobbie desde la secundaria, pero ese fue su camino para dedicarse de lleno al futbol profesional, pero en su momento, solo participaba en torneos escolares en el puerto.

El futbol le abrió las puertas también para ejercer una carrera, ya que es profesora de Educación Física, materia, que va muy ligado al deporte que ella práctica.

“Solamente participaba en eventos universitarios, estudiando la carrera de Educación Física. Después se abrió la bendita Liga MX Femenil, me tocó ir a pedir oportunidades, pero no se dio; más allá de que no me las dieran, creo que yo no estaba en el momento indicado, trabajé en mis debilidades. Hubiera sido injusto quedarme en ese entonces si no era la mejor“, explicó.

La mazatleca va encaminada a ser una histórica del club. Foto: Cortesía | Club Santos Femenil

SU OPORTUNIDAD DE LLEGAR AL PROFESIONALISMO

Cinthya ha sido una guerrera, y no solo por defender los colores de Santos, sino que antes de llegar a la institución lagunera participó en el Homeless World Cup, en el 2017, con un equipo femenil mexicano, destacándose por anotar 15 goles.

Ese torneo la catapultó para llegar a Santos, quien la visoreó en el 2018 y vio actividad con las Guerreras en el clausura 2019, siendo su primera oportunidad de pisar las canchas de futbol mexicano profesionalmente.

“Cuando llegué por primera vez, me sorprendí, vi tantas canchas bonitas, un estadio impresionante, el trato que me dieron desde el primer día fue muy agradable, sentí ese apoyo y me arroparon muy bien”, enfatizó la mazatleca.

Rápidamente ella se afianzó en el equipo, debutando un 4 de enero del 2019, en un juego donde Santos enfrentó a Necaxa, algo que la marcará siempre en su carrera futbolística, ya que fue su comienzo en el profesionalismo, donde ya tiene tres años participando.

SELECCIÓN MEXICANA

Su constancia con el cuadro lagunero ha sido tal que en estos tres años logró una meta muy importante para ella, llegar a la Selección Mexicana, jugando un amistoso ante Argentina el pasado mes de octubre en Tepatitlán, Jalisco.

Peraza vivió un 2021 muy intenso, ya que además tenía el olfato goleador muy educado, pero fue una gran experiencia ser parte del TRI Femenil y estar en el radar de Mónica Vergara, entrenadora de la selección.

“Fue un sentimiento muy bonito, algo que tanto soñé, la verdad no lo esperaba, recuerdo cuando me convocaron, estaba desayunando y hasta el hambre se me quitó”, relata la jugadora, que en ese momento vio acción en el segundo tiempo.

Su paso por la Comarca, ha dejado mucha huella. Foto: Cortesía | Club Santos Femenil

LA ACTUALIDAD DE PERAZA

La jugadora de 28 años recientemente cumplió 100 juegos con la playera del Santos Laguna, además de que es la capitana inamovible y el torneo pasado metió a Santos a su primera liguilla, siendo eliminados por Atlas, donde ella marcó un tanto.

Se perfila para ser una histórica del club ya que lleva 35 goles con la playera albiverde y aún sueña con ser campeona con Santos, además de asistir a un mundial femenil con México.

GALARDÓN

Dentro de sus logros, también fue galardonada como la mejor mediocampista de la Concacaf del 2021.