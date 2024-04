Cierran sinaloenses 25 pases a los Juegos Nacionales Conade de Ciclismo

El equipo sinaloense de ciclismo destacó en el Macro Regional que se desarrolló en Monterrey, Nuevo León, al concretar 25 pases directos al Nacional, donde se espera ser uno de los protagonistas.

Los pedalistas ahora tendrán que prepararse para volver a subirse a sus bicicletas, ya que Guadalajara, será la sede de los Nacionales Conade, teniendo como fecha tentativa del 27 de mayo al 9 de junio.

Lucen los sinaloenses en pista y en ruta

Akary Sayuri Valenzuela Urrea fue la máxima exponente del ciclismo sinaloense, al obtener ocho pases, tanto en Ciclismo de Pista como de Ruta.

En el último día de actividad, en Pista, en la prueba de Scratch Femenil C avanzó Akary Valenzuela; en la Sub 23 Femenil, lograron su boleto Edith Yohana Soto Arce y Gabriela Couret Rodríguez; en la Sub 23 Varonil, avanzó José Daniel Encino Aguirre.

Por su parte en el Keirin, pero en la categoría la Sub 23 Femenil, Edith Yohana Soto Arce, también logró colocarse; en la C Varonil, Aidyn Ariel Robles Moreno y Said Eduardo Castro Urrea; en la Sub 23 Varonil, Leonel Arón Rodríguez López y Jared Francisco Gerardo Gerardo.

En la prueba Madison, el equipo C Femenil, integrado por Akary Valenzuela y Nancy Guadalupe López Romero, lograron su pase al Nacional; en la Sub 23 Femenil, Yuliana Castro Urrea y Danna Itzel Ibarra Álvarez.

Al igual que en el ciclismo de Ruta, en la rama Sub 23 Femenil, obtuvieron su boleto Danna Itzel Ibarra Álvarez, Yuliana Castro Urrea y Gabriela Couret Rodríguez, mientras que, en la misma categoría, pero en la Sub 23, Raúl Humberto Bustamante Siqueiros.

En la Juvenil B Femenil, Victoria Isabel Martínez Alcántara, Bárbara Montaño Vaal, Esmeralda Cota Orduño y Hanna Daniela Enciso Aguirre, y en la Varonil, fueron Armando Valenzuela Ochoa, Jesús Jared Zamudio Valdez y Gael Alejandro Jumilla Osuna.

Y en la C Femenil, Akary Valenzuela, Nancy Guadalupe López Romero y Mía Valentina Salazar Romero, también lograron clasificar a los Nacionales CONADE 2024.