Caballeros de Culiacán inicia con el pie izquierdo en el juego inaugural

Culiacán, Sin.- Un juego bastante parejo se vivió en el polideportivo Juan S. Millán en donde Venados Basketball derrotó 98 a 96 al conjunto de Caballeros de Culiacán.

White con 18 puntos y haciendo jugar a su equipo, junto con Stuart 28 puntos, que a la postre fue el artífice del triunfo de los "pata salada"

Inaugura alcalde de Culiacán la temporada 2022 de la Cibacopa. En el juego entre Caballeros de Culiacán y Venados Basketball lanzó la primera canasta de la serie inaugural.

El circuito de baloncesto de la costa del pacífico en su temporada 2022, arranco su segundo partido entre los Caballeros de Culiacán y Venados Basketball.

Foto: cortesía| Caballeros de Culiacán

El licenciado Jesús Estrada Ferreiro estuvo a cargo de inaugurar esta temporada, en dónde resaltó la importancia del basquetbol y los torneos qué se están realizando por parte de los Caballeros de Culiacán.

Estrada Ferreiro realizó el primer lanzamiento en dónde no la metió a la primera, si no hasta la 3 vez qué la lanzó el público le echó carilla por qué no la metió pero en cuanto encestó recibió aplausos por parte del respetable.

Foto: Cortesía | ISDE

El director del Instituto Sinaloense de cultura física y el deporte Julio César Cascajares también estuvo presente en representación del gobernador Rubén Rocha Moya.

Próximo encuentro

El día de mañana sábado 2 de abril se llevará el otro juego de inauguración en Mazatlán cuando el conjunto de los caballeros visiten a Venados Basketball.