Benjamín Gil compite para ser el manager de Padres de San Diego

En su primer contacto con el equipo de Padres de San Diego, Benjamín Gil pudo competir por ganarse un puesto como manager para la temporada 2024 de las Grandes Ligas, aunque también suenan nombre como Ryan Flaherty, Phil Nevil.

Durante una entrevista en el podcast Foul Territory, el ex manager de Tomateros de Culiacán dio a conocer que los otros competidores cuentan con mucha experiencia; sin embargo, el mexicano ya fue entrevistado por los directivos de esta organización.

“Fue genial conocer a las personas que me entrevistaron, la pase muy bien haciendo esta entrevista, ya que me hacían mucho pensar para dar una respuesta, conocí muy buenas personas que me dio mucho gusto” comentó el mexicano.

El tijuanense viene de ser staff con los Angelinos de Los Ángeles, pero el trabajo realizado con la Selección Mexicana en el Clásico Mundial le valió un puesto para disputar como manager para dirigir a los Padres.

“Toda la entrevista como mencionaba te ponía a pensar, es muy increíble hacer eso porque te miran desde ahí cómo respondes”, dijo en el podcast.

En caso de no agarrar la vacante, el manager espera formar parte del staff de coaches para seguir con su objetivo de convertirse en coach.