MLB: Benjamín Gil continúa firma para dirigir a los Padres de San Francisco

Benjamín Gil continúa esperando para ver si puede dirigir el 2024 a los Padres de San Diego; sin embargo, el mexicano menciona que tiene madera para poder hacerlo.

El mexicano cree que es él pilotó mexicano para que los Frailes ganen su primera serie mundial.

"Sería un gran honor y más con los Padres de San Diego por qué nací en Tijuana y me críe en ambos lados muy especiales para mí, aparte tiene tremendo roster con estrellas latinoamericanas, entonces creo que soy el manejador indicado para ayudar a los Padres" indicó.

En el caso de que no quede con la vacante, el mexicano espera formar parte del staff de coaches.

Reveló la decisión, se atrasó debido a la muerte del dueño, Peter Seidler.

"No he tenido contacto con ellos desde el viernes y ese día me hablaron para que fuera paciente porque tomarían una decisión el pasado martes o miércoles, pero desafortunadamente falleció, el propietario de los Padres, entonces eso le tomo pausar la decisión" comentó.