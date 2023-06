¡Está de vuelta! Checo Pérez fue segundo en la primera práctica libre del Gran Premio España

Checo Pérez comenzó de manera aceptable las actividades del Gran Premio de España al finalizar en el segundo sitio de la primera práctica libre del Gran Premio de España solo por detrás de su compañero de Red Bull, Max Verstappen, quien comenzó de manera contundente al imponer condiciones en esta séptima fecha de la campaña 2023 de la Fórmula 1.

Verstappen y Sergio Pérez hicieron el 1-2 en esta primera tanda en el Circuito de Barcelona-Cataluña en una muestra de que Red Bull parece que será de nueva cuenta el claro dominador durante el fin de semana, a pesar de que resta mucho por recorrer.

Checo registró su mejor vuelta

Con la finalidad de dejar atrás el trago amargo por lo sucedido en Mónaco, Pérez Mendoza comenzó sin guardarse nada más allá de que se trató de los Libres 1 consciente debe cumplir con una gran actuación en territorio ibérico para no.

🏁 FP1 CLASSIFICATION 🏁



Red Bull tops the opening session of the weekend, with Esteban Ocon just behind #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/grnxabHZKT — Formula 1 (@F1) June 2, 2023

Los dos integrantes del equipo austriaco completaron 31 vueltas al trazado de Montmeló para ser de los pilotos que más rodó en esta primera práctica libre al igual que George Russell, de Mercedes, quien acabó décimo.

El mexicano registró su mejor vuelta en 1:15.374 minutos para culminar segundo, algo lejos de Verstappen, quien le sacó poco más de siete décimas con su registro de 1:14.606 minutos en lo que fue una sesión muy cómoda para el neerlandés. En el tercer sitio se colocó el francés Esteban Ocon, de Alpine, con lapso de 1:14.418.

New track layout = New challenge! ✨#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/JuCFZRAfqQ — Formula 1 (@F1) June 2, 2023

En el cuarto escalón se situó Nick de Vries, de AlphaTauri, mientras que Pierre Gasly (Alpine), Fernando Alonso (Aston Martin) y Kevin Magnussen (Haas) ocuparon los primeros siete puestos por delante de los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz, así como de Russell, quienes completaron el top ten.

Hay que destacar que esta tanda sirvió para que los pilotos probaran el nuevo neumático de Pirelli que entrará en la baraja de gomas a partir del GP de Gran Bretaña por lo que por momentos la sesión sirvió de test durante algunos minutos antes de que cada piloto comenzara a usar las gomas de rutina.

