Atrapan los Marineros de Seattle al prospecto mazatleco Máximo Rodríguez

Mazatlán, Sin. -Salido de la Liga Quintero Castañeda y con un futuro prometedor, el lanzador mazatleco Máximo Rodríguez, estampó su firma para pertenecer a los Marineros de Seattle, equipo con el que sueña llegar en futuro al mejor beisbol mundo, esperando que pueda ser otros de los sinaloenses que representen a México en la MLB.

Rodríguez fue la primera firma de los rojos del puerto en el 2022, luego de ser uno de los lanzadores más contundentes en los Nacionales Conade y el salto que dio fue muy grande, hasta lograr debutar en la temporada 2023-2024 con Venados, trabajando solo un inning, pero ya pisando el terreno de juego de forma profesional.

También puedes leer: MLB Mexicanos: El poder de Aranda se muestra en un cuadrangular con Tampa Bay

Máximo, también pertenece en el béisbol del verano a los Diablos Rojos del México, novena que tiene sus derechos de retorno, pero ahora el objetivo para el mazatleco es llegar a Grandes Ligas y a los Marineros, donde milita el sinaloense Andrés Muñoz.

“Me siento muy contento y muy orgulloso de mí mismo, ya que fueron varios años de trabajo constante para llegar al objetivo, cuando me dan la noticia sentí una gran emoción y se me vinieron muchas cosas a la mente”, expresó el pelotero.

“Lo que he pasado para poder haber conseguido la firma que no es fácil, tuve que ser perseverante más no desesperarme y esperar mi oportunidad, esto apenas es el comienzo e iré poco a poco luchando por mis metas”, compartió.

Podría seguir los pasos de Urquidy

Aunque hay muy pocos lanzadores de Mazatlán actualmente en las sucursales de los equipos de Grandes Ligas, Máximo podría repetir la historia de José Urquidy, quien al ser egresado de la misma liga, logró consagrarse con los Astros de Houston y conseguir el anillo de Serie Mundial en el 2022.